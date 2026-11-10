GSI: Διπλωματική κινητικότητα για να μην παρεμποδίσει η Τουρκία τις έρευνες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ μεταφέρουν μέσω των διπλωματικών τους αποστολών στην Άγκυρα, τη Λευκωσία και την Αθήνα, τη θέση ότι «σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται να προβληθεί ένσταση ή αντίρρηση (objection) από καμία πλευρά». Η ενημέρωση φέρεται να έγινε προφορικά στην Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, ακολούθησε τουρκική αντι-NAVTEX. Στην Αθήνα η ρηματική διακοίνωση προκάλεσε μια σειρά από ερωτήματα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διευκρίνισε ότι η γαλλική διακοίνωση δεν είχε συντεταγμένες. Είναι (η διακοίνωση), πρόσθεσε, «ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς μηνυμάτων. Η γραπτή ενημέρωση της Τουρκίας δεν συνιστά αίτημα άδειας αλλά ούτε και συναίνεσης. Αίτημα άδειας η γαλλική εταιρεία υπέβαλε μόνο στις ελληνικές και κυπριακές Αρχές».

Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση των NAVTEX έχει φέρει κινητικότητα μετά από πλέον των δύο ετών στασιμότητα. Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει να επιβεβαιώνει το βασικό σενάριο, ότι η αντίδραση της Τουρκίας θα παραμείνει σε διπλωματικό επίπεδο.

Οι εξελίξεις συζητήθηκαν σε πάνελ στο 22ο συνέδριο του Economist στην Κύπρο.

Την ενεργειακή και εμπορική βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου υπερασπίστηκε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπλ. καθηγητής του American University of Greece Κωνσταντίνος Φίλης, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι σχέδιο με μόνο γεωπολιτική διάσταση», αλλά έργο που «θα βγάλει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση». «Εμπορικά είναι βιώσιμο και από την οπτική του επενδυτή και του καταναλωτή», είπε και χαρακτήρισε «κατευθυνόμενες» τις αιτιάσεις ότι η διασύνδεση είναι προβληματική.

«Δεν μπορώ να φανταστώ πιο σημαντική πολιτική πρωτοβουλία από τον GSI, ο οποίος θα σταματήσει την απομόνωση της Κύπρου και θα φέρει ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια», είπε ο ο πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», Χάρης Γεωργιάδης. Είναι ένα έργο ειρήνης και περιφερειακής συνεργασίας, σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι «καμία προσπάθεια παρεμπόδισης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή». «Πρέπει να υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή και πολιτική στήριξη, πέραν της οικονομικής», πρόσθεσε.

Σκληρή κριτική στους χειρισμούς της κυπριακής κυβέρνησης άσκησε ο πρώην υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και πρώην πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Κυριάκος Κενεβέζος, υπογραμμίζοντας ότι το έργο δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η Τουρκία κι αυτό θα έπρεπε να συζητάμε», επιμένοντας στη στρατηγική σημασία του έργου για την ασφάλεια της Κύπρου.