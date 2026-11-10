Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Τουρκίας προτείνουν Τ/κ μηχανικοί: Επικαλούνται χαμηλότερο κόστος και μικρότερη απόσταση

Ο Τουρκοκύπριος μηχανικός Μουράτ Φαχρίογλου, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ένωσης, ανέφερε ότι η Κύπρος πρέπει να συνδεθεί με ένα μεγαλύτερο ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια διασύνδεση θα ενίσχυε τη σταθερότητα της ηλεκτροδότησης και θα επέτρεπε την ευρύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην ίδια συζήτηση, με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση και σχεδιασμός στην εποχή της κλιματικής αλλαγής», ο Γιουσούφ Αβτζίογλου, επίσης μέλος της Επιτροπής Ενέργειας, είπε ότι η συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο δεν πρέπει να περιορίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια. Πρότεινε να περιλαμβάνει ακόμη το φυσικό αέριο, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τη μεταφορά δεδομένων και τις υποδομές ύδρευσης.

«Η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Στην Κύπρο, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τα δεδομένα και το νερό μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας και όχι έντασης», ανέφερε.

Η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μηχανικών Περιβάλλοντος, Σιμπέλ Παραλίκ, προειδοποίησε ότι το απομονωμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Χαρακτήρισε τεχνική αναγκαιότητα την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας.

Ο εκπρόσωπος της συντεχνίας εργαζομένων στην ηλεκτρική ενέργεια El-Sen, Κοράι Γκιουρκάγια, ζήτησε να γίνει σταδιακά η ενεργειακή μετάβαση και να εκπαιδευτεί το προσωπικό στις νέες τεχνολογίες.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη προστασίας των δασικών και γεωργικών εκτάσεων και ορθού σχεδιασμού των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, με συνεκτίμηση της ανάπτυξης του τουρισμού, της ανώτατης εκπαίδευσης και του τομέα ακινήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ