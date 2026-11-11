Τουρισμός 2027: Πιέζουν πληθωρισμός και ενέργεια, αλλά αυξάνονται οι θέσεις προς Κύπρο

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Άκης Βαβλίτης, δήλωσε στον «Π» ότι οι πρώτες ενδείξεις από τη World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο, τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της βρετανικής αγοράς, για τον κυπριακό τουρισμό δεν είναι θετικές, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η ζήτηση και σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες.

«Εάν δεν αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και ο πληθωρισμός στις χώρες προέλευσης του τουρισμού της Κύπρου, το 2027 αναμένεται ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη τουριστική χρονιά», τονίζει. Το θετικό, προσθέτει, είναι ότι παραμένουν οι πτήσεις στα περσινά επίπεδα και με κάποια άνοδο σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Ασφαλή συμπεράσματα, αναμένεται να έχουμε τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου», εκτιμά. Όσον αφορά τις κρατήσεις, επισημαίνει ότι είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης, αναφέρει από την πλευρά του ότι «υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος». «Από τη μια», σημειώνει, «έχουμε τις προγραμματισμένες θέσεις για το 2027, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι στα ίδια επίπεδα και σε κάποιες άλλες είναι περισσότερες». «Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των πτήσεων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ο τελικός αριθμός αναμένεται να διαμορφωθεί ανάλογα με τις πωλήσεις Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου.

«Από την άλλη», προσθέτει, «οι κρατήσεις για το 2027 παρουσιάζουν μια κάμψη σε σχέση με το 2026 της τάξης του 8%-12% τόσο σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και με άλλες αγορές». Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, οι κρατήσεις επηρεάζονται αρνητικά από το κόστος του χρήματος, της ενέργειας και των αεροπορικών εισιτηρίων με τους ταξιδιώτες να μελετούν πιο προσεκτικά». «Παραμένουμε σε εγρήγορση για να αντιδράσουμε εάν και εφόσον χρειαστεί», λέει.

Αισιόδοξος ο Κουμής

«Κατά τη διάρκεια της τουριστικής έκθεσης WTM, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με όλους τους κύριους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας που εκτελούν προγράμματα προς την Κύπρο», δήλωσε στον «Π» ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

«Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την πρόθεση των πλείστων οργανωτών όπως αυξήσουν τις διαθέσιμες θέσεις προς την Κύπρο για το επόμενο έτος, παρά το γεγονός πως ο τομέας του τουρισμού εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και τον πληθωρισμό. Ως Υφυπουργείο Τουρισμού παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό μας για το επόμενο έτος, με στόχο να είναι και το 2027 μία πετυχημένη τουριστική χρονιά», τονίζει.