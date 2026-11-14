Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), οι προσδοκίες για φθηνότερο ρεύμα και πραγματική δυνατότητα επιλογής προμηθευτή από τα νοικοκυριά παραμένουν ανεκπλήρωτες. Οι λογαριασμοί εξακολουθούν να είναι υψηλοί, οι εναλλακτικές επιλογές για τους οικιακούς καταναλωτές ουσιαστικά δεν έχουν γίνει πράξη και ο ανταγωνισμός δυσκολεύεται να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο. Την ώρα που οι καταναλωτές αναμένουν να δουν το όφελος από το άνοιγμα της αγοράς, ιδιώτες παραγωγοί και προμηθευτές και ΑΗΚ ανταλλάσσουν, μέσω του «Π», κατηγορίες για τις ευθύνες, τις στρεβλώσεις και τα εμπόδια που κρατούν την αγορά μακριά από τους αρχικούς τη...
Ακριβό ρεύμα, ανύπαρκτες επιλογές - Ανταλλάσσουν πυρά ΑΗΚ και ιδιώτες
Η αγορά άνοιξε πριν ένα χρόνο, αλλά οι καταναλωτές δεν είδαν φθηνότερο ρεύμα ούτε απέκτησαν ουσιαστική δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή
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