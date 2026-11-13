Καύσιμα: «Ανάσα» με πτώση τιμών τον τελευταίο μήνα, αλλά παραμένουν ψηλά

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες 30 ημέρες μειώθηκαν οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης.

«Κατά τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών Platts των πετρελαιοειδών, οι οποίες έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγράψει κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο», είπε.

Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2026, η τιμή Platts της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων είχε μειωθεί κατά 20,3%. Για το πετρέλαιο κίνησης η μείωση ήταν 6,9% και για το πετρέλαιο θέρμανσης 9,2%.

Παραπέμποντας στα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων, ο κ. Καραγιώργης σημείωσε ότι μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες οι λιανικές τιμές υποχώρησαν κατά:

7,2 σεντ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων,

2 σεντ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης,

9,6 σεντ ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης περιλαμβάνει και την επίδραση του κυβερνητικού μέτρου για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο συγκεκριμένο καύσιμο, πρόσθεσε.

Ο κ. Καραγιώργης διαβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή «συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των διεθνών και εγχώριων τιμών των πετρελαιοειδών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών».

Πηγή: ΚΥΠΕ