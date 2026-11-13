ΔΟΕ: Πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το τελευταίο τρίμηνο του 2026

«Τα στοιχεία μας για την προσφορά και τη ζήτηση τον Νοέμβριο δείχνουν ότι η παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά θα περάσει σε καθεστώς πλεονάσματος το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το 2027 προβλέπεται σημαντικότερη αύξηση του πλεονάσματος», αναφέρει ο οργανισμός στη μηνιαία έκθεσή του.

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 2,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας τα 105,4 εκατομμύρια, λόγω της αύξησης των εξαγωγών από τον Κόλπο, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές. Οι εξαγωγές των χωρών του Κόλπου, με εξαίρεση το Ομάν, παραμένουν κατά 26% χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Λόγω της αύξησης των εξαγωγών από τον Κόλπο, ο ΔΟΕ αναθεώρησε προς τα πάνω κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τις προβλέψεις του για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου για το υπόλοιπο του έτους.

«Η πετρελαϊκή αγορά εμφανίζει ακόμη διστακτικές ενδείξεις εξισορρόπησης, καθώς η παγκόσμια προσφορά ξεπερνά τη ζήτηση για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου», σημειώνεται στην έκθεση.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου εκτιμάται ότι θα μειωθεί το 2026 κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, στα 102,3 εκατομμύρια, και θα ανακάμψει κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2027. Το τέταρτο τρίμηνο του 2026, η ετήσια μείωση της ζήτησης αναμένεται να περιοριστεί στα 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από μέση μείωση 4,4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την έκθεση, τη ζήτηση εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά οι διαταραχές στις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων και υγραερίου από τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες παραμένουν στο ήμισυ των προπολεμικών ποσοτήτων, καθώς και οι υψηλές τιμές των καυσίμων.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 52 εκατομμύρια βαρέλια, με αύξηση 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, καταγράφοντας την πρώτη άνοδο από τον Ιούνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ