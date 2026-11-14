Η χθεσινή συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή δεν έλυσε το συνεχιζόμενο εδώ και καιρό εκκλησιαστικό αδιέξοδο, το οποίο μεταφέρεται ξανά στην Ιερά Σύνοδο, η οποία καλείται να κρίνει αν η άρνηση του Τυχικού συνιστά απλή παράταση της εκκρεμότητας ή νέα πράξη ανυπακοής που μπορεί να οδηγήσει σε βαρύτερη ποινή. Σύμφωνα με με εκκλησιαστική πηγή, «η προθεσμία των δέκα ημερών που είχε θέσει ο Αρχιεπίσκοπος είχε ήδη λήξει στις 11 Νοεμβρίου, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο σύγκλησης έκτακτης συνεδρίας για εξέταση ακόμη και της καθαίρεσής του». Τί διακυβεύεται; Για να γίνει κατανοητό τι διακυβεύεται τώ...
Πόσο κοντά σε καθαίρεση βρίσκεται ο Τυχικός μετά το νέο αδιέξοδο; Αρνείται επίμονα να υπογράψει την ομολογία πίστεως που του ζητείται
Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η νέα συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Γεώργιου με τον εν αργία μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, ο οποίος μετέβη χθες το πρωί στην Αρχιεπισκοπή και του παρέδωσε υπόμνημα αλλά αρνήθηκε να υπογράψει την ομολογία πίστεως που τέθηκε ενώπιόν του
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.