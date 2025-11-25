Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Φτιάχνουμε ψητά κάστανα για τις κρύες νύχτες του χειμώνα

! Αρωματικά, ζεστά και πεντανόστιμα, τα ψητά κάστανα γίνονται εύκολα στο σπίτι .

Ψητά κάστανα στο φούρνο, ο chef Γιώργος Τσούλης μας δείχνει πως να ετοιμάσουμε το απόλυτο χειμωνιάτικο σνακ! Αρωματικά, ζεστά και πεντανόστιμα, τα ψητά κάστανα γίνονται εύκολα στο σπίτι και είναι must-have για το γιορτινό τραπέζι!

Υλικά

1 κιλό κάστανα 

1 λίτρο νερό 

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 250°C στον αέρα.

2 Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα κάστανα, το νερό και τα αφήνουμε να μουλιάσουν για 20 λεπτά.

3 Χαράσσουμε σταυρωτά τα κάστανα και τα μεταφέρουμε σε ένα ταψί φούρνου.

4 Ψήνουμε για 10 λεπτά και έπειτα χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 200°C και ψήνουμε για άλλα 15-20 λεπτά.

