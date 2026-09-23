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πριν 49 λεπτά

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Η Τεχεράνη απειλεί με παράλυση αεροδρομίων χωρών που θα διακόψουν ιρανικές πτήσεις

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα διασφαλίσει πως τα αεροδρόμια γειτονικών χωρών δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, αν συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για τη διακοπή ιρανικών πτήσεων.

Το Ιράν θα διασφαλίσει ότι τα αεροδρόμια γειτονικών χωρών δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, εάν αυτές συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτοντας τις ιρανικές πτήσεις, προειδοποίησε ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας έκανε τη δήλωση σήμερα, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

Μεγάλες ιρανικές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων αμερικανικών κυρώσεων.

Στις αρχές του μήνα, η αμερικανική Κυβέρνηση έβαλε στη «μαύρη λίστα» ολόκληρο τον τομέα των αερομεταφορών του Ιράν και απείλησε με κυρώσεις κάθε οργανισμό που συνεργάζεται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, με στόχο να τις παραλύσει «σε όλο τον κόσμο».

Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι από σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, «οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πετούν» πουθενά στον κόσμο.

Όπως είπε, όταν προσγειώνονται ιρανικά αεροσκάφη, οι άλλες χώρες «δεν θα μπορούν να τα εφοδιάζουν με καύσιμα, δεν θα μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας στην προσγείωση, διαφορετικά θα αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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