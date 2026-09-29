Αναστασιάδης κατά Αβέρωφ: «Μόνο νήπια δεν θα αντιλαμβάνονταν το λεκτικό ολίσθημα» για την «κυβερνώσα παράταξη»

Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου εμφανίστηκε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στις δηλώσεις του στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΑΝΤ1, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «προδοσίας» και καλώντας τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ να ακολουθήσει τις καταστατικές διαδικασίες του κόμματος.

Ο κ. Αναστασιάδης υπέδειξε μάλιστα ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν μπορεί σήμερα να επικρίνει την αντιπολιτευτική στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, αφού εξακολουθεί να συμμετέχει στα ανώτατα κομματικά όργανα.

«Θα μπορούσε να συμβουλεύσει την πρόεδρο του κόμματος»

Σχολιάζοντας την αναφορά του Αβέρωφ Νεοφύτου ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος άσκησε περισσότερη αντιπολίτευση από ό,τι η ηγεσία του ΔΗΣΥ, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι τέτοιες παρατηρήσεις θα έπρεπε να είχαν διατυπωθεί εγκαίρως.

«Νομίζω ότι ο κ. Νεοφύτου ήταν και παραμένει μέλος του Πολιτικού Γραφείου και θα μπορούσε να συμβουλεύσει την πρόεδρο του κόμματος, αν και εφόσον υπήρχε λόγος να ασκηθεί αυστηρότερη κριτική, ώστε αυτή να ασκείται», είπε.

Πρόσθεσε ότι «αυτά θα έπρεπε να είχαν λεχθεί νωρίτερα και όχι τώρα», σημειώνοντας πως «εκ των υστέρων αυτά τα σχόλια δεν ωφελούν».

«Ο ΔΗΣΥ δεν είναι κυβερνώσα παράταξη»

Ο τέως Πρόεδρος άφησε αιχμές και για παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου αναφορικά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Όταν ο τότε πρόεδρος και σήμερα πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, μετά τις βουλευτικές εκλογές, δήλωνε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι "σάρκα εκ της σαρκός μας" και αναφερόταν στον Δημοκρατικό Συναγερμό ως "κυβερνώσα παράταξη", αυτό αξίζει να σχολιαστεί», ανέφερε.

Μάλιστα χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναφορά λανθασμένη.

«Μόνο νήπια δεν θα αντιλαμβάνονταν ότι όταν χρησιμοποιήθηκε ο όρος "κυβερνώσα παράταξη", επρόκειτο για λεκτικό ολίσθημα. Προφανώς εννοούσε "κόμμα εξουσίας"», είπε.

Και συνέχισε:

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι κυβερνώσα παράταξη. Είναι στην αντιπολίτευση, με βάση τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος».

«Θα πρέπει να πάει στις δημοκρατικές διαδικασίες»

Ερωτηθείς ευθέως τι θα συμβούλευε τον Αβέρωφ Νεοφύτου να πράξει ενόψει των προεδρικών εκλογών, ο Νίκος Αναστασιάδης παρέπεμψε στην απόφαση του ΔΗΣΥ να κατέλθει με δικό του υποψήφιο.

«Όπως έχει ήδη αποφασιστεί από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, εφόσον το κόμμα θα διεκδικήσει τις εκλογές με δικό του υποψήφιο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να ακολουθηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό», δήλωσε.

Καταληκτικά ήταν ξεκάθαρος:

«Θα πρέπει να πάει σε αυτές τις διαδικασίες».

«Κανένας δεν πρόδωσε τον κ. Νεοφύτου»

Η πιο έντονη τοποθέτηση του τέως Προέδρου αφορούσε τις αναφορές του Αβέρωφ Νεοφύτου περί «προδοσίας».

Κληθείς να σχολιάσει τη φράση του ότι «ο προδομένος δεν προδίδει, αλλά παίρνει τα μέτρα του για να μην τον ξαναπροδώσουν», ο κ. Αναστασιάδης απάντησε:

«Δεν ξέρω ποιος πρόδωσε τον κ. Νεοφύτου ή αν η εύκολη μέθοδος για να δικαιολογήσει κάποιος μια αποτυχία είναι να αποδίδει τις ευθύνες σε τρίτους».

Και συνέχισε σε ακόμη αυστηρότερο τόνο:

«Κανένας δεν πρόδωσε τον κ. Νεοφύτου».

Ο τέως Πρόεδρος επανέφερε παράλληλα τη διαφωνία τους μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023.

«Για όσα μου απέδιδε μετά την εκλογική του ήττα, εκείνο με το οποίο διαφωνήσαμε ήταν ότι μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών επέλεξα να στηρίξω τον Νίκο Χριστοδουλίδη αντί τον Ανδρέα Μαυρογιάννη», ανέφερε.