Οδυσσέας για Προεδρικές: Δεν υπάρχει προοπτική συνεργασίας με Αννίτα, Αβέρωφ και Μαυρογιάννη - «Το όνομά μου, είναι πάντα στο τραπέζι»

Σε τροχιά προετοιμασίας ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028 εισέρχεται το Κίνημα «Άλμα», με τον επικεφαλής του και πρώην Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να θέτει ως βασική προτεραιότητα την αναζήτηση μιας υπερκομματικής και ανεξάρτητης προσωπικότητας που θα μπορούσε να εκφράσει, όπως ανέφερε, την ανάγκη για αλλαγή στη διακυβέρνηση.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ομέγα ο κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το «Άλμα», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ποιες υποψηφιότητες δεν θα μπορούσαν να τύχουν στήριξης από το Κίνημα.

Όπως ανέφερε, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν αποτελεί επιλογή, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ταυτισμένος με τον κομματικό χώρο του ΔΗΣΥ. Αντίστοιχα, απέκλεισε τη στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη, υποστηρίζοντας ότι μετά τις Προεδρικές Εκλογές του 2023 έχει συνδεθεί πολιτικά με το ΑΚΕΛ.

Σε ό,τι αφορά την Αννίτα Δημητρίου, ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε ότι δεν υπάρχει προοπτική συνεργασίας με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Την ίδια ώρα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος υποψήφιος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το προσωπικό του όνομα δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή του «Άλματος». Προτεραιότητα, όπως είπε, παραμένει η εξεύρεση προσώπου που θα βρίσκεται εκτός των κομματικών πλαισίων.

Επαφές με κόμματα και αποκλεισμός του ΕΛΑΜ

Σε επίπεδο πολιτικών συνεργασιών, το «Άλμα» έχει ήδη αρχίσει επαφές με τους Οικολόγους, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, προγραμματίζονται συναντήσεις με την ΕΔΕΚ, το ΑΚΕΛ και το Volt. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί επαφή και με την «Άμεση Δημοκρατία».

Ο επικεφαλής του «Άλματος» ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος με το ΕΛΑΜ. Για το ΔΗΚΟ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για μια διερευνητική επαφή, αν και εκτίμησε ότι τα περιθώρια συνεργασίας είναι περιορισμένα.

Κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη

Ο κ. Μιχαηλίδης άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις αρχικές εξαγγελίες για ένα διαφορετικό πολιτικό ήθος, εφαρμόζονται πρακτικές που, κατά την εκτίμησή του, παραπέμπουν στο παλαιοκομματικό μοντέλο.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα επικαλέστηκε τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη, αλλά και το ζήτημα της προεδρικής λιμουζίνας.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι η σημερινή διακυβέρνηση παρέλαβε το πρόβλημα σε κατάσταση στασιμότητας και, κατά την άποψή του, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω.

Ο επικεφαλής του «Άλματος» τάχθηκε υπέρ μιας τακτικής που θα συνδέει ζητήματα όπως το άνοιγμα οδοφραγμάτων με συγκεκριμένη δέσμευση της Τουρκίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση, ώστε, όπως ανέφερε, να καταδεικνύεται στη διεθνή κοινότητα η τουρκική στάση.