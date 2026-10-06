Η ΕΔΕΚ αναζητεί «ανάσα» οικονομικής ρευστότητας: Ξεκίνησε εκστρατεία εισφορών έως €500

Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο, με ανώτατο όριο εισφοράς τα €500 ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η ΕΔΕΚ την εντάσσει στην ευρύτερη οργανωτική, διοικητική και οικονομική ανασυγκρότηση και αναφέρει ότι έχει ήδη περιορίσει δραστικά τις δαπάνες. Δεσμεύεται ότι κάθε εισφορά θα καταγράφεται και θα συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη, ότι με τη λήξη της εκστρατείας θα ενημερώσει για το συνολικό ποσό και τον τρόπο αξιοποίησής του και ότι πλήρης οικονομικός απολογισμός θα γίνει στο Καταστατικό Συνέδριο. Όλες οι εισφορές είναι ονομαστικές, ενώ όταν το σύνολο των εισφορών του ίδιου προσώπου ξεπερνά τα €500 μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ισχύει η υποχρέωση δημοσιοποίησης που προβλέπει η νομοθεσία.

Χωρίς χορηγία μετά από 56 χρόνια

Υπενθυμίζεται ότι στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου η ΕΔΕΚ έλαβε 3,2%, κάτω από το όριο του 3,6%, και έμεινε εκτός Βουλής μετά από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Μαζί με την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση έχασε και την κρατική χορηγία για την επόμενη πενταετία. Το κόμμα έλαβε για το 2026 χορηγία €587.000, διατηρούσε γραφεία σε πέντε επαρχίες και εργοδοτούσε περίπου 15 άτομα.

Ο τότε πρόεδρος, Νίκος Αναστασίου, είχε μιλήσει για ανάγκη οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας και πιθανές μειώσεις προσωπικού, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η ΕΔΕΚ δεν έχει χρέη και διαθέτει ιδιόκτητη περιουσία. Το έκτακτο συνέδριο του Ιουλίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου, καθώς και τη σύγκληση Καταστατικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο και εκλογικού τον Δεκέμβριο.

Οικονομική ρευστότητα μέχρι τον Οκτώβριο

Στις 5 Σεπτεμβρίου η 27χρονη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία μεταβατική πρόεδρος, η πρώτη γυναίκα και η νεότερη στην ιστορία του κόμματος. Μιλώντας στο ΠΟΛcast του «Π», ανέφερε ότι προχωρεί στον διορισμό συμβούλων και ότι, μετά την οικονομική μελέτη, θα λάβει σκληρές αποφάσεις για τη βιωσιμότητα του κόμματος, αξιοποιώντας και την ακίνητη περιουσία του.

Η ΕΔΕΚ μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της μέχρι τον Οκτώβριο επειδή ως τότε ισχύει η διευκόλυνση υπερανάληψης που της παρέχει η τράπεζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Με το 80% των εξόδων να αφορά το μισθολόγιο, οι περικοπές ενδεχομένως να αγγίξουν και το προσωπικό, ενώ οι Cyprus Times αναφέρουν ότι η πρόεδρος σχεδιάζει μειώσεις που θα περιορίσουν τη μισθοδοσία κατά 60%. Η πρότασή της για αλλαγή στη γραμματεία οικονομικών καταψηφίστηκε από το Πολιτικό Γραφείο.

Το Καταστατικό Συνέδριο, όπου η ηγεσία δεσμεύεται να παρουσιάσει τον οικονομικό απολογισμό, έχει οριστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Το εκλογικό συνέδριο, από το οποίο θα προκύψει η νέα ηγεσία, αναμένεται στο πρώτο μισό του Δεκεμβρίου, όταν θα ολοκληρώνεται και ο έρανος.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ΕΔΕΚ στηρίζεται στους ανθρώπους της

Παγκύπρια εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι,

Η ΕΔΕΚ ξεκινά Παγκύπρια εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης και καλεί τα μέλη, τους φίλους της και κάθε πολίτη που πιστεύει στην προσφορά και στον ρόλο της να στηρίξει τη νέα προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματός μας.

Κάθε εισφορά, μικρή ή μεγάλη, έχει ουσιαστική αξία. Συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΔΕΚ, στην ενίσχυση της οργανωτικής της παρουσίας και στη δημιουργία σταθερών βάσεων για την επόμενη μέρα.

Η εκστρατεία αποτελεί μέρος της ευρύτερης οργανωτικής, διοικητικής και οικονομικής ανασυγκρότησης. Περιορίσαμε δραστικά τις δαπάνες, αξιοποιούμε καλύτερα κάθε διαθέσιμο πόρο και δημιουργούμε τις βάσεις για ένα οικονομικά βιώσιμο μέλλον.

Πλήρης οικονομικός απολογισμός θα γίνει στο Καταστατικό Συνέδριο.

Η προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία. Κάθε εισφορά θα καταγράφεται και θα συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη, ενώ με την ολοκλήρωση της εκστρατείας θα υπάρξει ενημέρωση για το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο αξιοποίησής του.

Με σεβασμό στην ιστορία μας και ευθύνη απέναντι στο μέλλον, σας καλούμε να συμμετάσχετε και να στηρίξετε αυτή τη νέα προσπάθεια.

Περίοδος εκστρατείας: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2026

Ανώτατο ποσό εισφοράς: Έως €500 ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο της εκστρατείας

Τραπεζική κατάθεση

Δικαιούχος: ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου

Αριθμός λογαριασμού: 357011017466

IBAN: CY23 0020 0195 0000 3570 1101 7466

SWIFT/BIC: BCYPCY2N

Αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο – Εισφορά ΕΔΕΚ 2026

Για να καταχωριστεί η εισφορά και να εκδοθεί η σχετική απόδειξη, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ονοματεπωνύμου και προαιρετικά Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας .

Για πληροφορίες σχετικά με άλλους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης:

Τηλέφωνο: 22476000

Email: info@edek.org.cy

Όλες οι εισφορές είναι ονομαστικές και διέπονται από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που το συνολικό ύψος των εισφορών του ίδιου προσώπου υπερβεί τα €500 μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη υποχρέωση δημοσιοποίησης.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Οκτωβρίου 2026