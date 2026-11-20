Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η προσφορά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου αποτιμάται κυρίως μέσα από τις ανθρώπινες ζωές που στήριξε, τις ευκαιρίες που προσέφερε στους νέους και τις παρεμβάσεις του σε κρίσιμες περιόδους, αναφερόμενος στην εθνική, κοινωνική και εκκλησιαστική του δράση και επισημαίνοντας ότι άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Όπως είπε, η παρουσία του στην εκδήλωση, πέραν της προσωπικής του οφειλής, εκπληρώνει «και ένα θεσμικό και ηθικό χρέος της Πολιτείας», απέναντι σε έναν Ιεράρχη που αντιλαμβανόταν το αξίωμά του ως διακονία και ευθύνη έναντι της Εκκλησίας, της πατρίδας και της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στις πολλές συναντήσεις και συζητήσεις που είχε με τον Χρυσόστομο Β΄, τόσο ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός Εξωτερικών όσο και ως πολίτης, είπε ότι αυτό που πάντα προέκυπτε από τις συνομιλίες τους ήταν «ότι αν δεν ξεχάσεις από πού ξεκίνησες θα έχεις μια πετυχημένη πορεία». Σημείωσε ότι τα εγκαίνια του Ιδρύματος και τα αποκαλυπτήρια της προτομής στη γενέτειρα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς δεν αποτελούν απλώς μια πράξη τιμής, αλλά και υπενθύμιση του καθήκοντος όσων υπηρετούν την πατρίδα και την κοινωνία από θέσεις ευθύνης. «Η ιστορική αξία μιας προσωπικότητας δεν προσδιορίζεται μόνο από το αξίωμα που κατέχει ή κατείχε, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη θέση και τις εξουσίες της για να επηρεάσει θετικά την πορεία του τόπου», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην εθνική δράση του Χρυσοστόμου Β΄, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι υπήρξε «ένας Ιεράρχης με εθνική συνείδηση και αταλάντευτη προσήλωση στον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από την τουρκική κατοχή», την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και τη διασφάλιση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος θεωρούσε πως η Εκκλησία της Κύπρου, λόγω της ιστορικής της διαδρομής και του διαχρονικού εθνικού της ρόλου, δεν μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη στις αγωνίες και τις διεκδικήσεις του κυπριακού Ελληνισμού. Σημείωσε ότι η πατριωτική του στάση εκφραζόταν μέσα από τη δημόσια παρουσία και τις παρεμβάσεις του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και τη διαρκή υπενθύμιση ότι το Κυπριακό παραμένει «ένα κατεξοχήν ζήτημα παράνομης εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και κατάφωρης παραβίασης των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε εξίσου καθοριστική την κοινωνική και ποιμαντική προσφορά του Χρυσοστόμου Β΄, επισημαίνοντας ότι αντιλαμβανόταν πως η αποστολή ενός ποιμενάρχη υπερβαίνει την πνευματική καθοδήγηση και απαιτεί κατανόηση των κοινωνικών προκλήσεων και ουσιαστική παρέμβαση. «Ο Χρυσόστομος Β΄ είχε το χάρισμα να αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναγνώριζε πως πίσω από κάθε οικονομικό δείκτη και κάθε κρίση βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και νέοι που χρειάζονται στήριξη. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε την οικονομική κρίση του 2012-2013, κατά την οποία η Εκκλησία, υπό την καθοδήγηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ανέπτυξε ισχυρό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, ενισχύοντας τα κοινωνικά παντοπωλεία και στηρίζοντας οικονομικά χιλιάδες οικογένειες και πολίτες. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ανεργία και η οικονομική αβεβαιότητα δοκίμαζαν την κοινωνική συνοχή, η Εκκλησία «δεν αρκέστηκε στον παρηγορητικό λόγο, αλλά στάθηκε δίπλα στους πολίτες με πράξεις ουσίας», σημείωσε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση του Χρυσοστόμου Β΄ για ανέγερση φοιτητικών εστιών της Εκκλησίας στη Λεμεσό, ως απάντηση στις δυσκολίες που προκαλούσαν τα υψηλά ενοίκια στους νέους που επιθυμούσαν να σπουδάσουν. Χαρακτήρισε την πρωτοβουλία έργο «υψίστης σπουδαιότητας», το οποίο συνεχίζει να εξασφαλίζει προσιτή στέγη σε περίπου 200 φοιτητές, συμβάλλοντας στην ισότιμη πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην ίδρυση της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου το 2015, με την οποία υλοποιήθηκε ένα ιστορικό όραμα που ανάγεται στην εποχή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Χαρακτήρισε τη Σχολή «μια εμβληματική επένδυση στην Παιδεία, τη γνώση, τη θεολογική έρευνα και την πνευματική καλλιέργεια», επισημαίνοντας ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της θεολογικής επιστήμης, στην κατάρτιση στελεχών και στην ενίσχυση του διαλόγου με τον σύγχρονο κόσμο. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, για τον Χρυσόστομο Β΄ η Παιδεία, η Πίστη και η Κοινωνία αποτελούσαν αλληλένδετες διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ θεωρούσε ότι η Εκκλησία όφειλε να βρίσκεται δίπλα στους πιστούς και στις καθημερινές τους δυσκολίες.

Στις σημαντικές πρωτοβουλίες του μακαριστού Αρχιεπισκόπου συμπεριέλαβε ακόμη τον εκσυγχρονισμό της εκκλησιαστικής διοίκησης, τη θεμελίωση θεσμών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την ανέγερση του νέου Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι τα έργα αυτά αναδεικνύουν τη διοικητική του ικανότητα, την αποφασιστικότητα και τη διορατικότητά του. Αναφερόμενος στη σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι, παρά τους διαφορετικούς θεσμικούς τους ρόλους, συναντώνται σε έναν κοινό σκοπό, που είναι «την υπηρεσία του ανθρώπου, τη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής, τη διαφύλαξη των διαχρονικών μας αξιών και τη δημιουργία συνθηκών προόδου και αξιοπρέπειας για όλους».

Τόνισε ότι η γόνιμη συνεργασία, η αλληλοκατανόηση και η αναγνώριση της προσφοράς κάθε θεσμού αποτελούν θεμέλια μιας ώριμης δημοκρατικής πολιτείας. Υπό αυτό το πρίσμα, πρόσθεσε, η προσφορά του Χρυσοστόμου Β΄ αποκτά ευρύτερη εθνική και κοινωνική διάσταση, υπογραμμίζοντας ότι «η Κυπριακή Πολιτεία έχει κάθε λόγο να τον αναγνωρίζει και να τον τιμά ως ευεργέτη του τόπου μας».

«Και η ευεργεσία του δεν αποτιμάται μόνο με βάση τους σημαντικούς οικονομικούς πόρους που διέθεσε, τα έργα που προώθησε, τους ναούς ή τα άλλα κτήρια που ανεγέρθηκαν επί των ημερών του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποτιμάται κυρίως από τις ζωές που στήριξε, τις ευκαιρίες που προσέφερε στους νέους και την ανταπόκρισή του σε κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες. Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι το Ίδρυμα και η προτομή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου στον Ιερό Ναό της Γεννήσεως του Χριστού, τον οποίο ο ίδιος οραματίστηκε και υλοποίησε, θα υπενθυμίζουν στις επόμενες γενιές την προσωπικότητα και την προσφορά του προς την πατρίδα, την οποία χαρακτήρισε «ζωντανή, πολυδιάστατη και επωφελή για τον κυπριακό λαό».