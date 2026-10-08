Γιώργος Παμπορίδης: Προτείνει εξωθεσμική συνεννόηση των τριών

Τα αφηγήματα

Και αυτό γιατί, ουδείς μπορεί να αγνοήσει ότι η παρούσα κόντρα πέραν των ευρύτερων θεμάτων για ολόκληρο το οικοδόμημα του κόμματος, έχει να κάνει και με τη σύγκρουση προσωπικών πολιτικών αφηγημάτων σε διάφορα επίπεδα και χαρακτηριστικά. Ο κάθε ένας από τους τρεις διεκδικητές εκπροσωπεί μια εντελώς διαφορετική πολιτική αφετηρία και διαθέτει τα δικά του επιχειρήματα στη μάχη του για το χρίσμα.

Στη λογική αυτή έχουμε από τη μια το θεσμικό δικαίωμα της προέδρου του κόμματος να διεκδικήσει το χρίσμα. Με βάση δε τα σημερινά δεδομένα, η Αννίτα Δημητρίου δεν φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει στην απεμπόληση του δικαιώματός της να μείνει ως το τέλος στην εσωκομματική κούρσα. Για την ίδια, μια εκ των προτέρων συμφωνία «στο παρασκήνιο» ή ακόμη και σε ένα κλειστό δωμάτιο που θα αναιρούσε τη λαϊκή βούληση των μελών, θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοχειρία και υποτίμηση του θεσμικού της ρόλου.

Από την άλλη, έχουμε τον Αβέρωφ Νεοφύτου με το βάρος της δικής του εμπειρίας, με μια μακρά πορεία δεκαετιών στην πρώτη γραμμή, τον δικό του ισχυρό πυρήνα στήριξης μέσα στη βάση του κόμματος και τα επιχειρήματα της «κυβερνησιμότητας» και της διαχείρισης του Κυπριακού. Παράλληλα έχει επενδύσει πολιτικά στη θέση ότι είναι ο μόνος που μπορεί να υπερβεί τα στενά κομματικά όρια και προφανώς είναι εκτός πραγματικότητας να αποδεχθεί την απόσυρσή του μέσα από μια εξωθεσμική συνεννόηση, έστω και αν ο ίδιος επιδίωξε να πάρει το χρίσμα με βάση αυτή την πρακτική προηγουμένως. Σημειώνεται ακόμη ότι δεν γνωρίζει κανείς αν είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει εκ των έσω το χρίσμα ή αν τελικά θα κινηθεί εκτός των εσωκομματικών εκλογών.

Η τρίτη επιλογή είναι η λεγόμενη «μέση λύση» την οποία προφανώς επιδιώκει ο κύριος Παμπορίδης με την πρότασή του. Ο ίδιος διεκδικεί τον ρόλο του ανανεωτικού στοιχείου που εκφράζει τη δυσαρέσκεια του απλού ψηφοφόρου. Ωστόσο, η πρότασή του να αποσυρθεί εφόσον η δική του παρουσία αποτελεί εμπόδιο, αντιστρέφει τη λογική, αφού θέτει τον εαυτό του ως καταλύτη, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι κανείς από τους άλλους δύο δεν πρόκειται να κάνει το ίδιο.

Απουσία μηχανισμού

Για να αποφασίσουν οι τρεις ποιος μπορεί να «ενώσει και να κερδίσει», θα έπρεπε ίσως να συμφωνήσουν πρώτα σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης και κυρίως σε κοινές, αδιάβλητες μετρήσεις κοινής γνώμης και στο εσωτερικό του κόμματος και παγκυπρίως. Τα μέλη και οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ, όπως έχουν σήμερα τα δεδομένα, είναι αδύνατον να κάνουν αποδεκτές διαδικασίες που θυμίζουν «συμφωνίες κυρίων πίσω από κλειστές πόρτες». Αν οι τρεις υποψήφιοι αποφάσιζαν ερήμην της βάσης ποιος θα είναι ο υποψήφιος, αυτό θα ερμηνευόταν ως χειραγώγηση ή ως συναλλαγή κορυφής κάτι που όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν.