Ξεσπάθωσε ο Χαράλαμπος Σταυρίδης: «Ο Χάρης Γεωργιάδης δεν στήριξε ούτε τον Κληρίδη»

Σε δήλωσή του, ο κ. Σταυρίδης αναφέρει ότι θα στηρίξει όποιον επιλέξουν τα μέλη του ΔΗΣΥ, τονίζοντας πως αυτή πρέπει να είναι η στάση όλων όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους στελέχη πρώτης γραμμής του κόμματος.

«Εγώ πάντως θα σεβαστώ την απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του ΔΗΣΥ και θα στηρίξω αυτόν που θα επιλέξουν για υποψήφιο της Παράταξης στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές», σημειώνει.

Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις που προηγήθηκαν, ο κ. Σταυρίδης προχωρεί σε αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει «αναγκαία διόρθωση», υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη μη στήριξη του Αβέρωφ Νεοφύτου από τον Χάρη Γεωργιάδη δεν θα αποτελούσε την πρώτη φορά που ο τελευταίος δεν θα στήριζε τον υποψήφιο του κόμματος.

Όπως αναφέρει, στις προεδρικές εκλογές του 2003 ο Χάρης Γεωργιάδης είχε στηρίξει δημόσια και ενεργά τον Αλέκο Μαρκίδη, ο οποίος κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος απέναντι στον τότε υποψήφιο του ΔΗΣΥ, Γλαύκο Κληρίδη.

«Εάν ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιλεγεί να είναι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, αυτή ΔΕΝ θα είναι η πρώτη φορά που ο αγαπητός Χάρης Γεωργιάδης δεν θα στηρίξει την επιλογή του κόμματος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σταυρίδης συνδέει, μάλιστα, τη διάσπαση εκείνης της περιόδου με την εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας από τον πρώτο γύρο, με τη στήριξη του ΑΚΕΛ.

«Το θλιβερό αποτέλεσμα εκείνης της διάσπασης – το οποίο και πληρώνουμε ακριβά μέχρι και σήμερα στο Κυπριακό – ήτανε η εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου με την στήριξη του ΑΚΕΛ από τον πρώτο γύρο των Προεδρικών Εκλογών», υποστηρίζει.

Καταλήγοντας, ο Χαράλαμπος Σταυρίδης σημειώνει ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη αναφορά «προς αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας».