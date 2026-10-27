Νέα παραίτηση στον ΔΗΣΥ: Αποχωρεί η Ανδρέα Θεολόγου Μανώλη με αιχμές κατά Χάρη Γεωργιάδη

«Δεν θέτω την παραίτησή μου στη διάθεση κανενός. Παραιτούμαι», ξεκαθάρισε, δημοσιοποιώντας παράλληλα την επιστολή που απέστειλε στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, στην οποία εξηγεί τους λόγους της απόφασής της.

Η κ. Θεολόγου Μανώλη χαρακτήρισε την παραίτησή της «απόφαση συνείδησης και πολιτικής συνέπειας», εκφράζοντας τη θλίψη της για όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Αναφερόμενη στη δημόσια τοποθέτηση του Χάρη Γεωργιάδη, σημείωσε ότι η Αννίτα Δημητρίου έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει πως η απόφασή της να μην διεκδικήσει το χρίσμα ήταν προσωπική πολιτική επιλογή, με στόχο την ενότητα της παράταξης, χωρίς να έχει δεχθεί πιέσεις ή εκβιασμούς.

Όπως υποστήριξε, είναι ιδιαίτερα προβληματικό ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος να αμφισβητεί ουσιαστικά τη δημόσια θέση της προέδρου, κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτο πολιτικό εκβιασμό».

Η ίδια τόνισε ότι κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να στηρίζει τον υποψήφιο της επιλογής του, διαχωρίζοντας ωστόσο την πολιτική προτίμηση από την προαναγγελία μη στήριξης συγκεκριμένου υποψηφίου, εφόσον αυτός επιλεγεί από τα μέλη.

«Ο πραγματικός πολιτικός εκβιασμός δεν είναι να λες "θα συμμετάσχω στη δημοκρατική διαδικασία". Πολιτικά εκβιαστικό είναι να λες εκ των προτέρων σε δεκάδες χιλιάδες μέλη μιας παράταξης: "αν επιλέξετε αυτόν, εγώ δεν θα στηρίξω την επιλογή σας"», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν υπηρετούν την ενότητα, αλλά ενισχύουν την εσωστρέφεια και στέλνουν το μήνυμα πως η επιλογή των μελών γίνεται σεβαστή μόνο όταν συμπίπτει με τις προτιμήσεις συγκεκριμένων στελεχών.

«Άλλο να παραιτείσαι και άλλο να θέτεις την παραίτησή σου στη διάθεση κάποιου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφαση του Χάρη Γεωργιάδη να θέσει την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» στη διάθεση της ηγεσίας.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη θέση είναι ιδιαίτερα τιμητική και απαιτεί «ακόμη μεγαλύτερη νηφαλιότητα, θεσμική ευθύνη και σεβασμό προς τη δημοκρατική βούληση των μελών».

«Άλλο είναι να παραιτείσαι από μια θέση και άλλο να θέτεις την παραίτησή σου στη διάθεση κάποιου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι όποιος θεωρεί πως δεν μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί έναν θεσμικό ρόλο για λόγους αρχής, οφείλει να παραιτείται και όχι να μεταφέρει την ευθύνη της απόφασης σε κάποιον άλλο.

«Οι πρακτικές αυτές σπρώχνουν ανθρώπους σαν εμένα προς την πόρτα»

Στην επιστολή της, η κ. Θεολόγου Μανώλη εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή της για την κατάσταση στον Δημοκρατικό Συναγερμό, κάνοντας λόγο για προσωπικές στρατηγικές, τελεσίγραφα, αλληλοϋπονομεύσεις και εσωστρέφεια.

Όπως ανέφερε, νέοι άνθρωποι που προσέφεραν στην παράταξη χωρίς να αναμένουν προσωπικά ανταλλάγματα απομακρύνονται όταν αισθάνονται ότι οι αρχές που κλήθηκαν να υπηρετήσουν εφαρμόζονται επιλεκτικά.

«Σήμερα αισθάνομαι ότι αυτές οι πρακτικές σπρώχνουν ανθρώπους σαν εμένα προς την πόρτα», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η παραίτησή της υποβάλλεται με απόλυτο σεβασμό προς την Αννίτα Δημητρίου, χωρίς να αμφισβητεί τις προθέσεις ή την προσπάθειά της να διατηρήσει ενωμένη την παράταξη.

«Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η σιωπή παύει να αποτελεί υπευθυνότητα και μετατρέπεται σε ανοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι θα παραμείνει πιστή στις πολιτικές της αρχές, τονίζοντας πως όποιον υποψήφιο επιλέξουν τα μέλη του ΔΗΣΥ μέσα από μια καθαρή και δημοκρατική διαδικασία, η επιλογή τους πρέπει να γίνει σεβαστή.

«Κανένα πρόσωπο δεν είναι μεγαλύτερο από την παράταξη και κανένα αξίωμα δεν είναι σημαντικότερο από την αξιοπρέπεια με την οποία επιλέγει κανείς να πολιτεύεται», κατέληξε.