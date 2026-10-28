Με «όχι» στην παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», απάντησε χθες βράδυ η Αννίτα Δημητρίου στην επιστολή που έφερε ξανά στην επιφάνεια την εσωστρέφεια στον ΔΗΣΥ, παρότι μέχρι το απόγευμα η πληροφόρηση έκανε λόγο για αναμενόμενη αποδοχή της, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί ότι στο μεταξύ μεσολάβησαν διεργασίες στην ηγεσία. Μόλις μία ημέρα αφότου ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης κατέθεσαν επίσημα τις υποψηφιότητές τους, ο πρώην υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε...
Ρήγμα στον ΔΗΣΥ: Νέα εσωστρέφεια με φόντο το χρίσμα
Η Αννίτα Δημητρίου δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από το Ινστιτούτο «Γλαύκος Κληρίδης» και του απηύθυνε κάλεσμα σε διάλογο, μετά την επιστολή με την οποία ο πρώην υπουργός αρνήθηκε να στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου κάνοντας λόγο για πολιτικό εκβιασμό, μια κίνηση που έγινε χωρίς συνεννόηση με την πρόεδρο και άνοιξε νέο κύκλο εσωστρέφειας
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