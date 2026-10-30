Σε καθεστώς μορατόριουμ δηλώσεων τέθηκε από χθες ο ΔΗΣΥ. Το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε ότι τα στελέχη του κόμματος δεν θα συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ για τα εσωκομματικά ούτε θα κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τηλεοπτικές τους εμφανίσεις περιορίζονται σε θέματα επικαιρότητας και σε συζητήσεις με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, ώστε να μην βρίσκονται αντιμέτωποι συναγερμικοί στο ίδιο πλατό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση λήφθηκε ύστερα από έντονο παρασκήνιο και διαφωνίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αφορμή στάθηκε η επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη προς την πρόεδρο του κόμματος, με την οποία ο πρώην υπουργός Οικονομικών γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία αν το χρίσμα κερδίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου και έθεσε στη διάθεσή της την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης». Η Αννίτα Δημητρίου δεν αποδέχθηκε την παραίτηση, όμως οι αντιδράσεις είχαν ήδη ξεκινήσει. Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος Γιάννης Καρούσος χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη άτοπες και διχαστικές, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Δημητρίου, τάχθηκε κατά της δημόσιας έκφρασης προτιμήσεων από στελέχη. Η κ. Δημητρίου, μιλώντας την Τετάρτη, μετά τη μαθητική παρέλαση, παραδέχθηκε ότι η ενότητα του κόμματος απειλείται και ζήτησε απόλυτο σεβασμό στην ετυμηγορία των μελών. Η έκκληση για χαμηλούς τόνους είχε διατυπωθεί και στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την απόσυρσή της από τη διεκδίκηση του χρίσματος, χωρίς να αποδώσει.
Εσωκομματικές ΔΗΣΥ: Στον πάγο οι δημόσιες κόντρες με μορατόριουμ δηλώσεων - Ο Αβέρωφ, ο Παμπορίδης και οι περιορισμένες εμφανίσεις
Η απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ να κρατήσει τα εσωκομματικά μακριά από πάνελ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμπίπτει με την επιλογή του Αβέρωφ Νεοφύτου να μην εκτεθεί δημόσια μέχρι την κάλπη. Για τον Γιώργο Παμπορίδη, που χθες παρουσίασε τις προτάσεις του με ευθείες αιχμές, η σιωπή αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο, ενώ ένα debate των δύο για τις θέσεις τους δεν έχει τεθεί μέχρι στιγμής στο τραπέζι
Οι αιχμές
Το μορατόριουμ ωστόσο αφορά τα στελέχη, όχι τους πρωταγωνιστές. Στην πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη χθες το πρωί, ο Γιώργος Παμπορίδης χαρακτήρισε «πελλάρες» την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο τέως πρόεδρος την είχε διατυπώσει στις 16 Οκτωβρίου, καλώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να θέσει το ζήτημα στην ΕΕ, και ο ΔΗΣΥ είχε διαχωρίσει τη θέση του, χαρακτηρίζοντάς την προσωπική άποψη του τέως. Ο κ. Παμπορίδης άφησε περιθώριο, αποδίδοντάς την στην προεκλογική ένταση, είπε όμως ότι ο ίδιος είναι «ο μόνος που δουλεύει υπέρ της ενότητας» και ότι μια δεύτερη ήττα σαν του 2023 θα έκανε «το τρικό» να «ξηλωθεί». Ο κ. Νεοφύτου, λίγο νωρίτερα με γραπτή δήλωση, ανακοίνωσε ότι τον μήνα που απομένει θα δώσει προτεραιότητα στην επαφή με τα μέλη και όχι σε δημόσιες συζητήσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, υπονομεύουν την ενότητα. Δεν έκανε καμία αναφορά στην επιστολή Γεωργιάδη.
Το πρόγραμμα Παμπορίδη
Η διάσκεψη ήταν η πρώτη ουσιαστική παρουσίαση πολιτικών προτάσεων στην εσωκομματική αναμέτρηση, η οποία μέχρι χθες εξελισσόταν κυρίως στο επίπεδο των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Ο κ. Παμπορίδης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το Κυπριακό, πρότεινε εκσυγχρονισμό του συντάγματος και μέτρα κατά της διαφθοράς, ενώ για το κόστος ζωής κατέθεσε προτάσεις για στέγη, ενέργεια, παιδεία και κυκλοφοριακό. Αυτοπροσδιορίστηκε ως εκφραστής μιας «ριζοσπαστικής Κεντροδεξιάς» και περιέγραψε την αναμέτρηση ως σύγκρουση με μια συναλλακτική αντίληψη της πολιτικής. Ερωτηθείς πώς συνδέεται το αφήγημα της αλλαγής με την πολιτική του διαδρομή, από το 1981 στον χώρο του ΔΗΣΥ και ως υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Αναστασιάδη, υποστήριξε ότι ουδέποτε διεκδίκησε κομματικό αξίωμα πριν από την πρόσφατη εκλογή του στη Βουλή και ότι η θητεία του στο υπουργείο αποτυπώνει το πολιτικό του στίγμα.
Δύο διαφορετικές στρατηγικές
Η δήλωση του κ. Νεοφύτου, σε συνδυασμό με την απόφαση της ηγεσίας, παραπέμπει σε στρατηγική χαμηλής έκθεσης μέχρι την κάλπη. Ο τέως πρόεδρος φαίνεται να θεωρεί ότι η εικόνα του στη βάση είναι διαμορφωμένη και ότι νέες δημόσιες παρεμβάσεις θα ενείχαν περισσότερο ρίσκο από όφελος. Σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση θα του επιστρέφονταν οι Προεδρικές του 2023, όταν ως υποψήφιος του ΔΗΣΥ ήρθε τρίτος και το κόμμα έμεινε για πρώτη φορά εκτός δεύτερου γύρου. Η σιωπή περιορίζει τις ευκαιρίες να ανοίξει ο φάκελος, ενώ το μορατόριουμ, που ισχύει για όλα τα στελέχη, κρατά μακριά από τα πάνελ και όσους θα τροφοδοτούσαν έναν τέτοιο διάλογο. Για τον κ. Παμπορίδη ισχύει το αντίστροφο. Η θέσπιση του ΓεΣΥ επί υπουργίας του τού προσφέρει ένα ισχυρό διαπιστευτήριο, όχι όμως και τη δυναμική που χρειάζεται για να ανατρέψει τους συσχετισμούς στη βάση. Γι' αυτό επενδύει στην αλλαγή και στη σύγκρουση με το υφιστάμενο πολιτικό μοντέλο. Στο ενδιάμεσο, ένα debate των δύο υποψηφίων με αντικείμενο τις θέσεις τους δεν έχει τεθεί στο τραπέζι. Κι όμως, θα είχε αντικείμενο. Στα ζητήματα της καθημερινότητας οι δύο συγκλίνουν σε αρκετά σημεία, με τον κ. Νεοφύτου να έχει αφιερώσει στην ακρίβεια τη δική του διάσκεψη στις 16 Οκτωβρίου. Στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική, όμως, οι διαφορές τους φαίνεται να είναι ουσιαστικές. Ο κ. Παμπορίδης θεωρεί την Ελλάδα τον μόνο πραγματικό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου στο Κυπριακό και ζητά να εξεταστεί χωρίς ιδεοληψίες, σε συνδυασμό με τη λύση, η σχέση με το ΝΑΤΟ, ακόμη και η προοπτική πλήρους ένταξης, την ώρα που ο αντίπαλός του θέτει θέμα επανεξέτασης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
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