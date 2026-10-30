Εσωκομματικές ΔΗΣΥ: Στον πάγο οι δημόσιες κόντρες με μορατόριουμ δηλώσεων - Ο Αβέρωφ, ο Παμπορίδης και οι περιορισμένες εμφανίσεις

Οι αιχμές

Το μορατόριουμ ωστόσο αφορά τα στελέχη, όχι τους πρωταγωνιστές. Στην πρώτη του δημοσιογραφική διάσκεψη χθες το πρωί, ο Γιώργος Παμπορίδης χαρακτήρισε «πελλάρες» την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο τέως πρόεδρος την είχε διατυπώσει στις 16 Οκτωβρίου, καλώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να θέσει το ζήτημα στην ΕΕ, και ο ΔΗΣΥ είχε διαχωρίσει τη θέση του, χαρακτηρίζοντάς την προσωπική άποψη του τέως. Ο κ. Παμπορίδης άφησε περιθώριο, αποδίδοντάς την στην προεκλογική ένταση, είπε όμως ότι ο ίδιος είναι «ο μόνος που δουλεύει υπέρ της ενότητας» και ότι μια δεύτερη ήττα σαν του 2023 θα έκανε «το τρικό» να «ξηλωθεί». Ο κ. Νεοφύτου, λίγο νωρίτερα με γραπτή δήλωση, ανακοίνωσε ότι τον μήνα που απομένει θα δώσει προτεραιότητα στην επαφή με τα μέλη και όχι σε δημόσιες συζητήσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, υπονομεύουν την ενότητα. Δεν έκανε καμία αναφορά στην επιστολή Γεωργιάδη.

Το πρόγραμμα Παμπορίδη

Η διάσκεψη ήταν η πρώτη ουσιαστική παρουσίαση πολιτικών προτάσεων στην εσωκομματική αναμέτρηση, η οποία μέχρι χθες εξελισσόταν κυρίως στο επίπεδο των εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Ο κ. Παμπορίδης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το Κυπριακό, πρότεινε εκσυγχρονισμό του συντάγματος και μέτρα κατά της διαφθοράς, ενώ για το κόστος ζωής κατέθεσε προτάσεις για στέγη, ενέργεια, παιδεία και κυκλοφοριακό. Αυτοπροσδιορίστηκε ως εκφραστής μιας «ριζοσπαστικής Κεντροδεξιάς» και περιέγραψε την αναμέτρηση ως σύγκρουση με μια συναλλακτική αντίληψη της πολιτικής. Ερωτηθείς πώς συνδέεται το αφήγημα της αλλαγής με την πολιτική του διαδρομή, από το 1981 στον χώρο του ΔΗΣΥ και ως υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Αναστασιάδη, υποστήριξε ότι ουδέποτε διεκδίκησε κομματικό αξίωμα πριν από την πρόσφατη εκλογή του στη Βουλή και ότι η θητεία του στο υπουργείο αποτυπώνει το πολιτικό του στίγμα.

Δύο διαφορετικές στρατηγικές

Η δήλωση του κ. Νεοφύτου, σε συνδυασμό με την απόφαση της ηγεσίας, παραπέμπει σε στρατηγική χαμηλής έκθεσης μέχρι την κάλπη. Ο τέως πρόεδρος φαίνεται να θεωρεί ότι η εικόνα του στη βάση είναι διαμορφωμένη και ότι νέες δημόσιες παρεμβάσεις θα ενείχαν περισσότερο ρίσκο από όφελος. Σε μια ανοιχτή αντιπαράθεση θα του επιστρέφονταν οι Προεδρικές του 2023, όταν ως υποψήφιος του ΔΗΣΥ ήρθε τρίτος και το κόμμα έμεινε για πρώτη φορά εκτός δεύτερου γύρου. Η σιωπή περιορίζει τις ευκαιρίες να ανοίξει ο φάκελος, ενώ το μορατόριουμ, που ισχύει για όλα τα στελέχη, κρατά μακριά από τα πάνελ και όσους θα τροφοδοτούσαν έναν τέτοιο διάλογο. Για τον κ. Παμπορίδη ισχύει το αντίστροφο. Η θέσπιση του ΓεΣΥ επί υπουργίας του τού προσφέρει ένα ισχυρό διαπιστευτήριο, όχι όμως και τη δυναμική που χρειάζεται για να ανατρέψει τους συσχετισμούς στη βάση. Γι' αυτό επενδύει στην αλλαγή και στη σύγκρουση με το υφιστάμενο πολιτικό μοντέλο. Στο ενδιάμεσο, ένα debate των δύο υποψηφίων με αντικείμενο τις θέσεις τους δεν έχει τεθεί στο τραπέζι. Κι όμως, θα είχε αντικείμενο. Στα ζητήματα της καθημερινότητας οι δύο συγκλίνουν σε αρκετά σημεία, με τον κ. Νεοφύτου να έχει αφιερώσει στην ακρίβεια τη δική του διάσκεψη στις 16 Οκτωβρίου. Στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική, όμως, οι διαφορές τους φαίνεται να είναι ουσιαστικές. Ο κ. Παμπορίδης θεωρεί την Ελλάδα τον μόνο πραγματικό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου στο Κυπριακό και ζητά να εξεταστεί χωρίς ιδεοληψίες, σε συνδυασμό με τη λύση, η σχέση με το ΝΑΤΟ, ακόμη και η προοπτική πλήρους ένταξης, την ώρα που ο αντίπαλός του θέτει θέμα επανεξέτασης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.