Μορατόριουμ δηλώσεων στον ΔΗΣΥ μετά την επιστολή Γεωργιάδη - «Κλειδώνουν» τα εσωκομματικά μακριά από κάμερες και social media

Η απόφαση διαβιβάστηκε στα στελέχη με μήνυμα, όπως μετέδωσε το Omega στην εκπομπή "αιχμές". Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έντονο παρασκήνιο και διαφωνίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Εκτελεστικού, αποφασίστηκε όπως οι τηλεοπτικές εμφανίσεις περιορίζονται από σήμερα σε άλλα θέματα πολιτικής και επικαιρότητας και μόνο σε συζητήσεις με εκπροσώπους άλλων κομμάτων, όχι σε πάνελ όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι συναγερμικοί.

Σήμερα το πρωί, ο Αβέρωφ Νεοφύτου γνωστοποίησε με γραπτή δήλωση ότι τον μήνα που απομένει ως την κάλπη θα δώσει προτεραιότητα στην επαφή με τα μέλη και όχι σε δημόσιες συζητήσεις. Στη δήλωση, με τίτλο «Η ώρα του κόσμου της παράταξης», ο τέως πρόεδρος ανέφερε ότι θέλει να ακούσει τους προβληματισμούς της βάσης για τις δυσκολίες των οικογενειών, των εργαζομένων και των μικροεπιχειρηματιών, για το μέλλον των νέων, την ποιότητα ζωής των συνταξιούχων και την πορεία του Κυπριακού. Δεν έκανε καμία αναφορά στον κ. Γεωργιάδη, σημειώνοντας μόνο ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις υπονομεύουν την ενότητα της παράταξης αντί να την ενισχύουν.

Η "ντιρεκτίβα" ήρθε δύο ημέρες μετά την επιστολή του κ. Γεωργιάδη προς την Πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, με την οποία ο πρώην υπουργός Οικονομικών γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία αν το χρίσμα κερδίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου και έθεσε στη διάθεσή της την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης. Το ίδιο βράδυ, η κ. Δημητρίου ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται την παραίτηση, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα λύνονται με διάλογο και όχι με παραιτήσεις.

«Σίγουρα απειλείται» η ενότητα

Χθες, μετά τη μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Λευκωσία, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παραδέχθηκε ότι η ενότητα του κόμματος «σίγουρα απειλείται», προσθέτοντας ότι αυτό εξαρτάται από τις συμπεριφορές και τις πράξεις όλων. Τα εσωτερικά ζητήματα, είπε, θα αντιμετωπιστούν όχι με ακρότητες αλλά με ένα κάλεσμα ενότητας που πρέπει να επικρατήσει στην πράξη. Για την επιστολή του κ. Γεωργιάδη παρέπεμψε στην ανάρτησή της, λέγοντας ότι θα γίνει ακόμα μία προσπάθεια, χωρίς όμως να τίθεται υπό αμφισβήτηση ότι το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας πρέπει να τύχει απόλυτου σεβασμού.

Η επιστολή προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Γιάννης Καρούσος χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη άτοπες και διχαστικές, ενώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Δημητρίου διαφώνησε με την τακτική του, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη δεν πρέπει να δηλώνουν δημόσια την προτίμησή τους, με το βλέμμα στη συνοχή της επόμενης μέρας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πινδάρου ζητά χαμηλούς τόνους. Στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την απόσυρση της κ. Δημητρίου από τη διεκδίκηση του χρίσματος, η ηγεσία είχε καλέσει τους δύο υποψηφίους και όλα τα στελέχη να επικεντρωθούν σε θέσεις και προτάσεις, αποφεύγοντας προσωπικές αντιπαραθέσεις, και να τοποθετούνται δημόσια στη βάση του Κώδικα Δεοντολογίας της παράταξης.