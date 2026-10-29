Κωστής Ευσταθίου στο ΠΟΛcast: «Σε δέκα μέρες θα αποφασίσω για την προεδρία της ΕΔΕΚ» - Γιατί πρότεινε στη Σοφία Μακρή να συμπροεδρεύσουν – «Το καταστατικό συνέδριο έγινε βιαστικά»

Ο Κωστής Ευσταθίου ασκεί κριτική στην πορεία και τρόπο λειτουργίας της ΕΔΕΚ, κάνοντας λόγο για συγκεντρωτισμό, νεποτισμό και αδυναμία αποδοχής της διαφορετικής άποψης. Χαιρετίζει ως θετικό, αλλά περιορισμένο βήμα, τις πρόσφατες καταστατικές αλλαγές, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η άρση διαδικαστικών στρεβλώσεων.

Παράλληλα, απορρίπτει την πιθανότητα συνύπαρξης με το Μαρίνο Σιζόπουλο όπως αναφέρει και όσους δεν εκφράζουν τις πολιτικές θέσεις της ΕΔΕΚ, υποτηρίζοντας ότι,το Σοσιαλιστικό κόμμα οφείλει να εξετάσει αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες προεδρικές εκλογές, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτική πρόταση.

Αιχμηρός εμφανίζεται και απέναντι στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν μόνο εφόσον πάψουν να είναι προσωπικές και να αποκτήσουν πολιτικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται και στην άρνηση της Σοφίας Μακρή να συμπροεδρεύσουν στην ΕΔΕΚ.

Αποτιμώντας την κατάσταση που έφερε ως εδώ την ΕΔΕΚ και εκτός Βουλής, ο κύριος Ευσταθίου στέλνει μήνυμα προς όσους εμπλέκονται στην πολιτική αντιπαράθεση: «Να προσέξουμε το στόμα μας» και να δοθεί χώρος στον πολιτικό διάλογο, εάν η ΕΔΕΚ θέλει να ανακτήσει τον ρόλο και την αξιοπιστία της.