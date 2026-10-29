Περιθώριο δέκα ημερών θέτει στον εαυτό του ο Κωστής Ευσταθίου, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσο θα διεκδικήσει την προεδρία της ΕΔΕΚ στο εκλογικό συνέδριο του κόμματος τον Δεκέμβριο. Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κύριος Ευσταθίου παραδέχεται πως, δεν τον ελκύει ιδιαίτερα η προοπτική να αναλάβει την ηγεσία ενός κόμματος που βρίσκεται σε παρατεταμένη εσωστρέφεια. Η ΕΔΕΚ επισημαίνει, έχει απομακρυνθεί από την κοινωνία και χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, ανανέωση της εικόνας της και επιστροφή στην παραγωγή πολιτικής.
Κωστής Ευσταθίου στο ΠΟΛcast: «Σε δέκα μέρες θα αποφασίσω για την προεδρία της ΕΔΕΚ» - Γιατί πρότεινε στη Σοφία Μακρή να συμπροεδρεύσουν – «Το καταστατικό συνέδριο έγινε βιαστικά»
Ο Κωστής Ευσταθίου μιλά για συγκεντρωτισμό, νεποτισμό και αδυναμία αποδοχής της διαφορετικής άποψης στην ΕΔΕΚ – Δεν ασπάζεται συμπόρευση με Νίκο Χριστοδουλίδη και προκρίνει αυτόνομη κάθοδο στις Προεδρικές
Ο Κωστής Ευσταθίου ασκεί κριτική στην πορεία και τρόπο λειτουργίας της ΕΔΕΚ, κάνοντας λόγο για συγκεντρωτισμό, νεποτισμό και αδυναμία αποδοχής της διαφορετικής άποψης. Χαιρετίζει ως θετικό, αλλά περιορισμένο βήμα, τις πρόσφατες καταστατικές αλλαγές, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η άρση διαδικαστικών στρεβλώσεων.
Παράλληλα, απορρίπτει την πιθανότητα συνύπαρξης με το Μαρίνο Σιζόπουλο όπως αναφέρει και όσους δεν εκφράζουν τις πολιτικές θέσεις της ΕΔΕΚ, υποτηρίζοντας ότι,το Σοσιαλιστικό κόμμα οφείλει να εξετάσει αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες προεδρικές εκλογές, διαμορφώνοντας τη δική του πολιτική πρόταση.
Αιχμηρός εμφανίζεται και απέναντι στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν μόνο εφόσον πάψουν να είναι προσωπικές και να αποκτήσουν πολιτικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται και στην άρνηση της Σοφίας Μακρή να συμπροεδρεύσουν στην ΕΔΕΚ.
Αποτιμώντας την κατάσταση που έφερε ως εδώ την ΕΔΕΚ και εκτός Βουλής, ο κύριος Ευσταθίου στέλνει μήνυμα προς όσους εμπλέκονται στην πολιτική αντιπαράθεση: «Να προσέξουμε το στόμα μας» και να δοθεί χώρος στον πολιτικό διάλογο, εάν η ΕΔΕΚ θέλει να ανακτήσει τον ρόλο και την αξιοπιστία της.
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