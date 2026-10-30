Στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ οι Προεδρικές του 2028 - Συνεδριάζει αύριο στην Λευκωσία

Η σύγκληση ανακοινώθηκε σήμερα, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες ο κ. Στεφάνου απαντούσε δημόσια σε όσους κατηγορούσαν το ΑΚΕΛ για καθυστέρηση. Μιλώντας στη Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου στις 18 Οκτωβρίου, υποστήριξε ότι το κόμμα προχωρεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του και θα είναι έγκαιρα έτοιμο για τη μάχη, σημειώνοντας ότι απομένει σχεδόν ενάμισης χρόνος μέχρι την κάλπη. Τον Σεπτέμβριο είχε τοποθετήσει τις αποφάσεις για την υποψηφιότητα στους πρώτους μήνες του 2027.

Συγκλίσεις πριν από τα ονόματα

Η γραμμή που έχει χαράξει η ηγεσία της Εζεκία Παπαϊωάννου είναι ότι προηγούνται οι επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις και η αναζήτηση κοινών θέσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις δυνάμεις με τις οποίες ενδέχεται να ανοίξει διάλογος περιλαμβάνονται το Άλμα, οι Οικολόγοι, το Volt, η Άμεση Δημοκρατία και η ΕΔΕΚ. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο επαφών με το ΔΗΚΟ, με τον κ. Στεφάνου να θέτει ερωτήματα για το αν μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να στηριχθεί σε κοινές θέσεις.

Ως κριτήρια για τον υποψήφιο ο Γενικός Γραμματέας έχει θέσει το Κυπριακό, το κράτος δικαίου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Από τον Σεπτέμβριο είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αποτελεί επιλογή για το ΑΚΕΛ μια υποψηφιότητα που δεν προτεραιοποιεί τη λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση. Στις 19 Οκτωβρίου ανέφερε ότι δεν έχει γίνει προσέγγιση συγκεκριμένου προσώπου. Δεν απέκλεισε να συζητηθεί το δικό του όνομα και, ερωτηθείς για μια αριστερή επιλογή, απάντησε ότι το κόμμα δεν την αποκλείει. Διέψευσε παράλληλα πληροφορίες για επαφές με τον Τάσο Γιασεμίδη.

Τα χρονοδιαγράμματα των άλλων

Η συζήτηση στο ΑΚΕΛ γίνεται ενώ οι υπόλοιποι παίκτες κινούνται με δικούς τους ρυθμούς. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ήταν ο υποψήφιος που στήριξε το κόμμα το 2023 και ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στα μέσα Οκτωβρίου δήλωσε ότι θα ανακοινώσει το αργότερο τον Ιανουάριο αν θα είναι υποψήφιος, χωρίς να περιμένει την απόφαση του ΑΚΕΛ. Ο κ. Στεφάνου απάντησε ότι μια ενδεχόμενη ανεξάρτητη κάθοδός του δεν επηρεάζει τους σχεδιασμούς του κόμματος.

Στον ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης κατέθεσαν τη Δευτέρα τις υποψηφιότητές τους για το χρίσμα. Η εσωκομματική ψηφοφορία έχει οριστεί για τις 28 Νοεμβρίου.

Το ΑΚΕΛ μπαίνει στη συζήτηση με το 23,89% που κατέγραψε στις βουλευτικές του Μαΐου. Το ποσοστό αυτό το καθιστά υπολογίσιμη αφετηρία για κάθε συνεργασία, αλλά δεν αρκεί για να κερδίσει μόνο του μια προεδρική αναμέτρηση.