Μάριος Χαννίδης: «Είτε θα ενώσουμε την ΕΔΕΚ είτε δεν θα υπάρξει προοπτική επιβίωσης» - Καρφιά για επιστροφές στελεχών και παρασκηνιακές συναντήσεις (ηχητικό)

Ερωτηθείς εάν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΔΕΚ, ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση, τονίζοντας πως προτεραιότητά του είναι να υπάρξουν οι απαραίτητες συνεργασίες, ώστε ο νέος πρόεδρος να μπορέσει να ενώσει το κόμμα. «Ο στόχος μου ήταν και παραμένει ένας: η ενότητα, η ανασυγκρότηση και η πολιτική επιβίωση της ΕΔΕΚ», σημείωσε.

«Οι παραιτήσεις προειδοποιούν για βαθύτερη κρίση»

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις στελεχών επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που είχε εκφράσει για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ενόψει του καταστατικού συνεδρίου. Όπως είπε, είχε ζητήσει επανειλημμένα να λειτουργήσουν τα συλλογικά όργανα, να υπάρξει διάλογος και να τηρηθούν οι καταστατικές διαδικασίες, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί.

«Δεν μπορείς να μιλάς για ενότητα όταν στην πράξη δημιουργείς νέους αποκλεισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι παραιτήσεις στελεχών με πολυετή παρουσία στις Κεντρικές Επιτροπές του κόμματος αποτελούν σοβαρή προειδοποίηση.

Ο κ. Χαννίδης διευκρίνισε ότι δεν διαφωνεί με την ανάγκη καταστατικών αλλαγών, αλλά με τον τρόπο προώθησής τους. Υποστήριξε ότι η αρμόδια επιτροπή λειτούργησε χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, παρότι, όπως ανέφερε, υπάρχει συμφωνία επί της ουσίας των αλλαγών.

Αιχμές κατά στελεχών που επέστρεψαν

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι σε στελέχη που επέστρεψαν στην ΕΔΕΚ, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα από αυτά, αντί να συμβάλουν στην ενότητα, επιτίθενται καθημερινά στην προηγούμενη ηγεσία και στο υφιστάμενο Πολιτικό Γραφείο.

Υπενθύμισε τις προσπάθειες που, όπως είπε, έγιναν για την άρση διαγραφών από το 2015 και την επιστροφή αποστασιοποιημένων στελεχών, αναφέροντας ότι ο ίδιος είχε ανακοινώσει δημόσια την επιστροφή του Νίκου Νικολαΐδη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Δώρο Θεοδώρου για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε προεδρεύσει της επιτροπής που εισηγήθηκε τη διαγραφή του Δημήτρη Παπαδάκη.

Για τη Σοφία Χριστοδούλου-Μακρή εξέφρασε την εκτίμηση ότι, παρά τις ικανότητές της, δεν φαίνεται να μπορεί να επιτύχει την επιδιωκόμενη ενότητα, λόγω της στάσης στελεχών που έχουν συσπειρωθεί γύρω της.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή στο καταστατικό συνέδριο, σημειώνοντας ότι οι 150 παρευρισκόμενοι, σε σύνολο 9.500 μελών, αποτελούσαν στοιχείο που έπρεπε να προβληματίσει.

«Δεν ενημερώθηκε το Πολιτικό Γραφείο»

Ο κ. Χαννίδης αναφέρθηκε και στις επαφές της ηγεσίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις χωρίς να ενημερωθούν η Γραμματεία και το Πολιτικό Γραφείο.

Όπως ανέφερε, μετά τις συναντήσεις υπήρξαν δημόσιες τοποθετήσεις για συνέχιση της στήριξης προς τον Πρόεδρο, ενώ μετά από επαφή με το ΑΚΕΛ ακούστηκαν αναφορές για ενδεχόμενη συνεργασία και προεδρική υποψηφιότητα.

Διευκρίνισε ότι τάσσεται υπέρ συνεργασιών με πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται μονομερώς.

Καταλήγοντας, ζήτησε την άμεση ολοκλήρωση του εκλογικού συνεδρίου και την ανάδειξη νέας ηγεσίας, η οποία θα μπορεί να ενώσει την ΕΔΕΚ. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη συλλογικής απόφασης για την ιδεολογική και πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί με ζητήματα όπως οι χαμηλές συντάξεις και η στέγαση.

Ακούστε την παρέμβαση του Μάριου Χαννίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ 30-10-2026