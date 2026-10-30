Στη Βουλή η υπόθεση της μονής στο Κάβο Γκρέκο: Παρέμβαση ΑΚΕΛ για τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα επισημαίνει ότι η υπόθεση της μονής, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πρακτική παραχώρησης παρεκκλίσεων για μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις, αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής επανεξέτασης του θεσμού.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι οι πολεοδομικές παρεκκλίσεις θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση πραγματικά εξαιρετικών περιπτώσεων και όχι για να υποκαθιστούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό ή να δημιουργούν διαφορετικούς όρους μεταχείρισης μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το κόμμα, η κοινοβουλευτική συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην υπόθεση του Κάβο Γκρέκο, αλλά να εξετάσει συνολικά κατά πόσο ο θεσμός εφαρμόζεται με διαφάνεια, ισονομία και σεβασμό στο περιβάλλον και στο δημόσιο συμφέρον.

«Βασική μας αρχή ήταν και παραμένει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναβλήθηκε η κρίσιμη συνεδρίαση

Η νέα παρέμβαση του ΑΚΕΛ σημειώνεται ενώ παραμένει ανοικτή η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για εκ των υστέρων νομιμοποίηση της μονής.

Όπως αποκάλυψε σήμερα ο «Π», το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων αποφάσισε να αναβάλει τη συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Οκτωβρίου, κατά την οποία αναμενόταν να εγκριθούν τα πρακτικά και να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά βήματα για την οριστικοποίηση της εισήγησής του.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου, τέσσερα από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου τάχθηκαν υπέρ της παραχώρησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, παρά τις αρνητικές θέσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Το μοναδικό μέλος που καταψήφισε την εισήγηση ήταν ο εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Νοεμβρίου, ενώ μέχρι την οριστικοποίηση της εισήγησης δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα δεδομένα που θα οδηγήσουν σε επανεξέταση των αρχικών τοποθετήσεων μελών του Συμβουλίου.

Η τελική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της πολεοδομικής παρέκκλισης ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ζήτημα ισονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος

Η μονή έχει ανεγερθεί σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή που εμπίπτει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες, ενώ στο παρελθόν είχαν κινηθεί διαδικασίες για την άρση των παράνομων επεμβάσεων.

Για την υπόθεση έχει ήδη τοποθετηθεί το ΕΤΕΚ, ζητώντας την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας και την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών.

Το ΑΚΕΛ είχε παρέμβει και στις 27 Οκτωβρίου, θέτοντας ερωτήματα για τη λειτουργία του θεσμού των πολεοδομικών παρεκκλίσεων και προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δημιουργίας διαφορετικών όρων εφαρμογής της νομοθεσίας.

Με την ανακοίνωσή του, το κόμμα περνά πλέον από τη δημόσια τοποθέτηση στην κοινοβουλευτική παρέμβαση, επιδιώκοντας να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τα κριτήρια με τα οποία εξετάζονται και εγκρίνονται αιτήματα πολεοδομικών παρεκκλίσεων.