Παμπορίδης: Με τον Αβέρωφ ο ΔΗΣΥ θα ξαναζήσει το 2023 - «Όλοι μας ευθυνόμαστε, τολμώ να πω και ο επίτιμος πρόεδρος»

Κατά τον ίδιο, η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά έγινε τα τελευταία χρόνια περισσότερο πρόβλημα παρά λύση για τις κοινωνίες και οφείλει να κινηθεί με ρηξικέλευθες πρακτικές. Η επιμονή στην ελεύθερη οικονομία, εξήγησε, δεν έχει ως σκοπό τη δημιουργία πλούτου για λίγους αλλά οικονομική δραστηριότητα που ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία.

Ρυθμοί χελώνας

Την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη την τοποθέτησε στην ίδια κατεύθυνση, με προσέγγιση όμως εξ ορισμού συντηρητική. Σε μια περίοδο που η τεχνολογία μετατρέπει ολόκληρες χώρες σε κόμβους καινοτομίας, η Κύπρος, όπως είπε, κινείται μπροστά «με ρυθμούς χελώνας» και με σχεδόν φοβικά σύνδρομα, αποκλείοντας την κοινωνία από τις ευκαιρίες. Επέμεινε στον χαρακτηρισμό της διακυβέρνησης ως διαχειριστικής, σημειώνοντας ότι η διαφορά είναι ιδεολογική: η μία νοοτροπία συντηρεί τα κατεστημένα, η άλλη επιχειρεί να τα σπάσει.

Το ΓεΣΥ και οι διαφορές

Στο ίδιο σχήμα έβαλε και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο, «με όλο τον σεβασμό», χαρακτήρισε «σάρκα από τη σάρκα του συστήματος» και προστάτη κατεστημένων συμφερόντων. Ως παράδειγμα έφερε τη σύγκρουσή τους την περίοδο που, ως υπουργός Υγείας από το 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2018, προωθούσε το ΓεΣΥ. Στις διαφωνίες τους πρόσθεσε το Κυπριακό, την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και την ΑΟΖ, την ηλεκτρική διασύνδεση και το αν τα ενεργειακά πρέπει να μπουν στο τραπέζι του Κυπριακού. Τις χαρακτήρισε πολιτικές και όχι προσωπικές, και τις συμπύκνωσε στην εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου: ο ίδιος προτείνει το ηλεκτρικό, ενώ ο Αβέρωφ, με την πολυετή παρουσία του, εκπροσωπεί το συμβατικό, «το παραδοσιακό», όπως διευκρίνισε, και όχι το παρωχημένο.

Για την επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη προς την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, με την οποία ο πρώην υπουργός Οικονομικών γνωστοποίησε ότι δεν θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία αν υποψήφιος είναι ο Αβέρωφ, απέφυγε να ταχθεί. Σημείωσε μόνο ότι υποψήφιος που αντιπολιτεύεται τις βασικές θέσεις του κόμματος βλάπτει τον εαυτό του και την ενότητα της παράταξης, και ότι το 27% των βουλευτικών δεν είναι κλειδωμένο.

Στήριξη με αντίλογο

Δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου αν κερδίσει, επικαλούμενος τον σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία, και τον κάλεσε να απαντήσει με την ίδια ευθύτητα. Ο κ. Νεοφύτου είχε δηλώσει κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων ότι θα στηρίξει τον κ. Παμπορίδη αν εκείνος εξασφαλίσει το χρίσμα. Για το 2023, ο κ. Παμπορίδης αρνήθηκε να πει τι ψήφισε, λέγοντας ότι ως ιδιώτης, αποστασιοποιημένος από το κόμμα από το 2019, δεν μπορούσε να στηρίξει τον Αβέρωφ αλλά ούτε τον υπονόμευσε.

Τη δημοσκόπηση της EXPLORER για τον Φιλελεύθερο, όπου ο Αβέρωφ προηγείται με 51% έναντι 28%, ενώ ο ίδιος συγκεντρώνει 47% στους Συναγερμικούς που ψήφισαν Χριστοδουλίδη στον πρώτο γύρο του 2023, τη σχολίασε λέγοντας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι υπερτιμημένες και πρέπει να ερμηνεύονται πολιτικά.

«Ευθυνόμαστε όλοι»

Αυτοχαρακτηρίστηκε outsider απέναντι σε έναν πολιτικό πλήρους απασχόλησης τριών δεκαετιών και έθεσε τρία διακυβεύματα: τη συσπείρωση των φυγόκεντρων δυνάμεων του ΔΗΣΥ, τη νίκη από τον πρώτο γύρο χωρίς επανάληψη του διλήμματος Αβέρωφ ή Χριστοδουλίδης του 2023 και τη νίκη στις εκλογές. Για την κατάσταση του κόμματος μοίρασε ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία, «τολμώ να πω και στον επίτιμο πρόεδρο», στον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη σημερινή ηγεσία και στον εαυτό του.