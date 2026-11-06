Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει την έκδοση της NAVTEX από ελληνικής πλευράς, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικό βήμα για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών και την προώθηση του Great Sea Interconnector (GSI).
ΔΗΣΥ για GSI: Χαιρετίζει τη NAVTEX και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει την έκδοση της NAVTEX από ελληνικής πλευράς και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της για τον Great Sea Interconnector.
Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να υλοποιήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.
Ο ΔΗΣΥ εκφράζει την ελπίδα ότι η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει και το τέλος της διγλωσσίας και των αντιφατικών τοποθετήσεων μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, οι οποίες, όπως αναφέρει, συντηρούν την αβεβαιότητα γύρω από το έργο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο GSI έχει στρατηγική, ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία για την Κύπρο. Για την επιτυχή υλοποίησή του, σημειώνει, απαιτούνται ξεκάθαρη πολιτική βούληση, συνέπεια στις δεσμεύσεις και στενός συντονισμός Κύπρου και Ελλάδας, με ισχυρή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ και συνεργασία με το Ισραήλ, ώστε η Κύπρος να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.
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