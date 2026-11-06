BBC: Συνελήφθη ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ - Καταγγελίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτη του BBC στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν ότι ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ συνελήφθη σε σχέση με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η υπόθεση παραμένει υπό δικαστικό απόρρητο, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες της σύλληψης και το περιεχόμενο της έρευνας.

Η είδηση μεταδόθηκε ως έκτακτη από το BBC, το οποίο επικαλείται τις πληροφορίες του CBS News.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες σε βάρος του 82χρονου.