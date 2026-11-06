Την ελπίδα ότι η αυριανή συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Αμμοχώστου με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα είναι παραγωγική, εκφράζει η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ στον Δήμο Αμμοχώστου.
Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ Δήμου Αμμοχώστου: «Ευελπιστούμε σε μια παραγωγική συνάντηση με την Ολγκίν» - Εισηγήσεις για Βαρώσι και λιμάνι
Η Δημοτική Ομάδα αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό την ενίσχυση των δύο κοινοτήτων σε επίπεδο κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από την πρόταση επιστροφής της περίκλειστης περιοχής, έχει καταθέσει εισηγήσεις στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για εμπλουτισμό και ενίσχυση της πρότασης.
Όπως σημειώνει, οι εισηγήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των δύο κοινοτήτων σε επίπεδο κοινωνίας και επιχειρηματικότητας, ώστε η επιστροφή της περίκλειστης περιοχής να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας και ελπιδοφόρας προοπτικής για την επίλυση του Κυπριακού.
Η Δημοτική Ομάδα αναφέρει ότι, ως η μόνη ομάδα που κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε υπόψη τις παραμέτρους που ήδη συζητούνται, όπως η εποπτεία της περίκλειστης περιοχής από τα Ηνωμένα Έθνη και η λειτουργία του λιμανιού υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, τονίζεται ότι από το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα προκύψει αναγνώριση οποιωνδήποτε παράνομων τετελεσμένων.
Κλείνοντας, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου εκφράζει την προσδοκία της για μια ουσιαστική συζήτηση κατά τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με την κ. Ολγκίν.
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