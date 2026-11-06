Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΚΕΕ και «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, καθώς και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.
Πίσω από κλειστές πόρτες οι επαφές Φιντάν στα κατεχόμενα – Συναντήσεις με Έρχιουρμαν, Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου με φόντο το Κυπριακό
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις.
Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση με τον Ουστέλ, όπως και εκείνη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ τις δύο συναντήσεις και δημοσίευσε φωτογραφίες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
Η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, ανέφερε ότι στη συνάντηση Φιντάν–Ερχιουρμάν συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας–κατεχομένων και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Χωρίς δηλώσεις ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Φιντάν με τον «υπουργό Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο «υπουργείο Εξωτερικών», άρχισε στις 16:00 και σε αυτή παρέστη και ο «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι.
Ο Φιντάν έφθασε στα κατεχόμενα γύρω στη 1 το μεσημέρι και, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, αναμενόταν να επιστρέψει λίγο αργότερα στην Άγκυρα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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