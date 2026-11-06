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Κυπριακό

Πίσω από κλειστές πόρτες οι επαφές Φιντάν στα κατεχόμενα – Συναντήσεις με Έρχιουρμαν, Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου με φόντο το Κυπριακό

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΚΕΕ και «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, καθώς και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση με τον Ουστέλ, όπως και εκείνη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ τις δύο συναντήσεις και δημοσίευσε φωτογραφίες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, ανέφερε ότι στη συνάντηση Φιντάν–Ερχιουρμάν συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας–κατεχομένων και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Χωρίς δηλώσεις ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Φιντάν με τον «υπουργό Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο «υπουργείο Εξωτερικών», άρχισε στις 16:00 και σε αυτή παρέστη και ο «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι.

Ο Φιντάν έφθασε στα κατεχόμενα γύρω στη 1 το μεσημέρι και, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, αναμενόταν να επιστρέψει λίγο αργότερα στην Άγκυρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ #ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ

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