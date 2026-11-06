Στ. Στεφάνου: Στο πλευρό της Κύπρου περισσότερα από 30 κόμματα της διεθνούς Αριστεράς

Όπως ανέφερε, στην Κύπρο βρίσκονται περισσότερα από 30 κόμματα της Αριστεράς από όλο τον κόσμο, τα οποία προσκλήθηκαν για να τιμήσουν μαζί με το ΑΚΕΛ τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και να συμμετάσχουν στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Η Αριστερά στο σύγχρονο κόσμο».

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων επισκέφθηκαν σήμερα τα γραφεία του ΑΚΕΛ, όπου ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην Κύπρο και την περιοχή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο Κυπριακό, στην αδυναμία επίτευξης λύσης, στην ανάγκη επίλυσής του και στα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι ενημέρωσε τις αντιπροσωπείες για την κατοχή και την de facto διαίρεση που, όπως ανέφερε, επιβάλλει η Τουρκία με τη δύναμη των όπλων. Παρουσίασε επίσης την άποψη του ΑΚΕΛ για το πώς μπορεί να επιλυθεί το Κυπριακό και να τερματιστεί το αδιέξοδο που διαρκεί από το 2017.

«Η αλληλεγγύη και υποστήριξη των κομμάτων της Αριστεράς για την Κύπρο, για τη λύση του Κυπριακού, είναι καθολική, συνεπής και συνεχής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η Αριστερά διαχρονικά στάθηκε και συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου και του λαού της. Η δήλωση έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ