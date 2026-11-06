Νικόλας Παπαδόπουλος: Το ΑΚΕΛ μάς αποκλείει όσο είμαστε στην κυβέρνηση - Δεν απορρίπτει συνεργασία με το ΕΛΑΜ

Υπενθυμίζεται ότι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, χαρακτήρισε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» τα περιθώρια συνεργασίας με το ΔΗΚΟ «μηδαμινά, για να μην πω μηδενικά». Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δεν απέκλεισε επαφές σε πρόσφατες δηλώσεις του, αναγνώρισε όμως σοβαρή πολιτική δυσκολία λόγω της κυβερνητικής θέσης του ΔΗΚΟ. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι και αυτό θα συζητηθεί στα όργανα του κόμματος.

Ο δρόμος προς την Κεντρική Επιτροπή

Το ΔΗΚΟ βρίσκεται, όπως εξήγησε, σε διαδικασία επικοινωνίας με τη βάση και τα στελέχη του, για να καταγράψει αν είναι ικανοποιημένα από τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και ποιες ενστάσεις ή ανησυχίες υπάρχουν. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του χρόνου ή τις αρχές του επόμενου, οπότε η συζήτηση θα μεταφερθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Η Γραμματεία, σημείωσε, αποφάσισε ομόφωνα να ακολουθηθεί αυτή η πορεία.

Για τα στελέχη που ζητούν υποψήφιο του κόμματος, είπε ότι όλες οι απόψεις θα κατατεθούν και ότι θα ήταν παράδοξο να μην υπήρχαν έντονες διαφωνίες για τη σοβαρότερη απόφαση που μπορεί να πάρει ένα κόμμα. Για τους υπουργούς του ΔΗΚΟ που δηλώνουν ότι έχουν ήδη υποψήφιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη, παρατήρησε ότι είναι συνεργάτες του Προέδρου και όχι μόνο κομματικά στελέχη, και ότι η θετική τους στάση ήταν αναμενόμενη. Η απόφαση, επέμεινε, θα ληφθεί συλλογικά και θα δεσμεύσει όλους. Εμφανίστηκε, επίσης, βέβαιος ότι η επιλογή του ΔΗΚΟ θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της κάλπης.

Ανοιχτό και το προσωπικό σενάριο

Στο ερώτημα αν είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει ο ίδιος για δεύτερη φορά την Προεδρία, μετά την υποψηφιότητά του το 2018, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι και αυτό θα συζητηθεί, όπως όλα τα σενάρια. Είπε ότι έχει προσωπικές απόψεις, τις οποίες όμως θα θέσει πρώτα στα όργανα, αφού ακούσει τους προβληματισμούς των μελών. Δεν υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις, πρόσθεσε, και το κόμμα θέλει να ακούσει ακόμη και κριτική, ώστε η τελική επιλογή να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση.

ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ και ένα σκηνικό χωρίς προηγούμενο

Για την εσωκομματική αναμέτρηση στον ΔΗΣΥ ανάμεσα στον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη, που θα κριθεί στις 28 Νοεμβρίου, απέφυγε να τοποθετηθεί, αναγνωρίζοντας μόνο ότι οι αποφάσεις του μεγαλύτερου κόμματος έχουν σημασία. Χαρακτήρισε ωστόσο το σημερινό πολιτικό σκηνικό πρωτόγνωρο, καθώς για πρώτη φορά ο Πρόεδρος που ενδεχομένως θα διεκδικήσει επανεκλογή δεν στηρίζεται από ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Η μόνη συγκρίσιμη περίοδος, κατά τον ίδιο, είναι το 2008 με τον Τάσσο Παπαδόπουλο, όταν το ΑΚΕΛ αποχώρησε από την κυβέρνηση λίγους μήνες πριν τις εκλογές και κατέβασε υποψήφιο τον Δημήτρη Χριστόφια.

Όσον αφορά το ΕΛΑΜ, επανέλαβε ότι το ΔΗΚΟ δεν αποκλείει συνεργασία με κανένα κόμμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κρατά ανοιχτή αυτή την πόρτα. Τον Μάιο, μετά τις βουλευτικές εκλογές που έδωσαν από οκτώ έδρες στο ΔΗΚΟ και στο ΕΛΑΜ, είχε δηλώσει στο ΡΙΚ ότι, παρά τις πολιτικές διαφωνίες των δύο κομμάτων, το ΔΗΚΟ θα συνεργαζόταν με το ΕΛΑΜ στη Βουλή σε νομοσχέδια και αποφάσεις προς όφελος των πολιτών, προσθέτοντας ότι ως κόμμα του Κέντρου δεν υιοθετεί λογική αποκλεισμών. Τον Σεπτέμβριο, πάντως, απέφυγε να απαντήσει αν θα ενοχλούσε το ΔΗΚΟ μια ενδεχόμενη στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη από το ΕΛΑΜ, ενώ και τώρα σημείωσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του Προέδρου ή άλλου κόμματος.