ΑΚΕΛ κατά κυβέρνησης για τις δηλώσεις Παπαναστασίου: «Ποιος προστατεύει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα;»

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρεται σε δήλωση του τέως υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε ποιος στερεί από την Κύπρο το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, απάντησε: «Συμφέροντα και η σχέση των συμφερόντων με πολιτικούς προϊσταμένους. Τελεία».

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα έπρεπε να είχε ήδη κινηθεί αυτεπάγγελτα και να διερευνήσει όσα καταγγέλθηκαν. Υπενθυμίζει επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διερευνά καταγγελίες για δύο μεγάλα ενεργειακά έργα: το τερματικό στο Βασιλικό και την ηλεκτρική διασύνδεση GSI.

Σύμφωνα με το κόμμα, η κυβέρνηση φέρει βαριές ευθύνες, καθώς, όπως αναφέρει, επιτρέπει στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στον τομέα της Ενέργειας να κερδοσκοπούν σε βάρος της κοινωνίας, ενώ η αδράνειά της αφήνει τη χώρα σε ενεργειακό αδιέξοδο. Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι κρίσιμα έργα και υποδομές παραμένουν στον πάγο και ότι το κόστος του ηλεκτρισμού συνεχίζει να αυξάνεται, επιβαρύνοντας την κοινωνία με το κόστος της συνεχιζόμενης ακρίβειας.

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: Ποιος προστατεύει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην Ενέργεια;» καταλήγει η ανακοίνωση.