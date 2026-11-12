Σε διεθνή ύδατα σήμερα το Abeille Marengo - Ξεκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, το πλοίο, το οποίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρεία NEXANS, ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου και διακρίβωσης των ερευνητικών του οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Ελλάδα και Κύπρος έχουν ήδη εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες, ενώ παράλληλα καταγράφεται αντίδραση της Τουρκίας, η οποία επιχειρεί να προβάλει διεκδικήσεις δικαιοδοσίας στην περιοχή.

Κυπριακή αντι-NAVTEX για τις έρευνες

Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε χθες αντι-NAVTEX, απαντώντας στην αντίστοιχη τουρκική κίνηση και διευκρινίζοντας ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Abeille Marengo εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, η Λευκωσία επισημαίνει ότι οι εργασίες έχουν αδειοδοτηθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν γνωστοποιηθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA.

Η σχετική κυπριακή αναγγελία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2027.

Οι τουρκικές κινήσεις

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Άγκυρα επιχείρησε χθες, μέσω διαρροών στον Τύπο, να παρουσιάσει τις έρευνες του γαλλικού σκάφους ως δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τη δική της συγκατάθεση.

Σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς που μεταφέρθηκαν μέσω των διαρροών, η στάση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή δημιουργίας νέων τετελεσμένων από την ελληνική πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική αντι-NAVTEX εκδόθηκε μετά τις σχετικές αδειοδοτήσεις από την Αθήνα και τη Λευκωσία, με την Άγκυρα να επιχειρεί να προβάλει τον δικό της ρόλο στις διαδικασίες που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση.

Πιθανή φραστική παρέμβαση προς το ερευνητικό σκάφος

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, δεν αποκλείεται κατά την είσοδο του Abeille Marengo σε διεθνή ύδατα να υπάρξει φραστική επικοινωνία ή όχληση από τουρκικό πλοίο, μέσω της διαδικασίας που είναι γνωστή ως hailing.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί τον περασμένο Ιανουάριο, όταν τουρκική πλευρά προχώρησε σε φραστική παρέμβαση προς εμπορικό πλοίο που πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών στο Αιγαίο, παρά την έκδοση σχετικής NAVTEX από την Αθήνα.

Στην περίπτωση εκείνη δεν ακολούθησε περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ οι εργασίες πόντισης του καλωδίου συνεχίστηκαν, με πρόβλεψη ολοκλήρωσής τους έπειτα από δεκαπενθήμερη παράταση.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές παρακολουθούν την πορεία του Abeille Marengo από διακριτική απόσταση. Παράλληλα, πολεμικά πλοία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας απόπλου σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δραστηριότητας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Πηγή: Πρώτο Θέμα