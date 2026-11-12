Σε ουκρανική «λίστα θανάτου» ο Φειδίας Παναγιώτου: «Δέχθηκα και στο παρελθόν απειλές» - Η ιστοσελίδα που τον χαρακτηρίζει «εχθρό» της Ουκρανίας (βίντεο)

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι το όνομά του προστέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, λόγω της επίσκεψής του στη Μόσχα το 2025, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές, καθώς και εξαιτίας κατηγοριών ότι διαδίδει ρωσική προπαγάνδα.

«Πριν λίγες ημέρες με έβαλαν στην πιο επικίνδυνη λίστα στην Ευρώπη», αναφέρει στην αρχή του βίντεο, εξηγώντας ότι πρόκειται για την ιστοσελίδα Myrotvorets, ονομασία που στα ουκρανικά σημαίνει «ειρηνοποιός».

Screenshot από την ιστοσελίδα που παρουσιάζει τον Φειδία Παναγιώτου μεταφρασμένη στα ελληνικά

Τι καταγγέλλει για την ιστοσελίδα

Σύμφωνα με τον Φειδία Παναγιώτου, η ιστοσελίδα δημοσιεύει ονόματα, φωτογραφίες και προσωπικά δεδομένα στρατιωτικών, δημοσιογράφων και πολιτικών, τους οποίους παρουσιάζει ως εχθρούς της Ουκρανίας.

Ο ευρωβουλευτής λέει ότι ορισμένα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη λίστα δολοφονήθηκαν και ότι, μετά τον θάνατό τους, στις φωτογραφίες τους προστέθηκε η ένδειξη «εξουδετερώθηκε».

Παράλληλα, αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καταδικάσει την ιστοσελίδα το 2021, ζητώντας από την Ουκρανία να απαγορεύσει τη λειτουργία της.

Ο ίδιος θέτει επίσης ερωτήματα για το ποιοι βρίσκονται πίσω από τη Myrotvorets, υποστηρίζοντας ότι, παρά τον αυτοχαρακτηρισμό της ως μη κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί περί διασυνδέσεών της με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Με κατηγορούν ότι σπέρνω ρωσική προπαγάνδα»

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους, όπως υποστηρίζει, συμπεριλήφθηκε στην ιστοσελίδα, ο Φειδίας Παναγιώτου δηλώνει ότι η καταχώρισή του συνδέεται με την επίσκεψή του στη Ρωσία το 2025.

«Σύμφωνα με το ίδιο το website, είμαι εχθρός της Ουκρανίας επειδή το 2025 πήγα στη Μόσχα μαζί με άλλους ευρωβουλευτές και με κατηγορούν ότι σπέρνω ρωσική προπαγάνδα», αναφέρει.

Προσθέτει ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλοι ευρωβουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, είτε επισκέφθηκαν τη Ρωσία είτε εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για τον πόλεμο.

«Καταδικάζω την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία»

Ο Φειδίας Παναγιώτου επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ της διπλωματικής επίλυσης του πολέμου, αντί της συνεχούς αποστολής όπλων στην Ουκρανία.

Όπως εξηγεί, η επίσκεψή του στη Μόσχα είχε ως στόχο να μεταφέρει το μήνυμα ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές που επιθυμούν την προώθηση διπλωματικών πρωτοβουλιών και την ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες.

Συνδέει, μάλιστα, τη θέση του με το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι και η Κύπρος γνωρίζει τις συνέπειες της εισβολής και της κατοχής και ότι η επίλυση των διαφορών πρέπει να επιδιώκεται μέσω της διπλωματίας.

«Έχω δεχθεί και στο παρελθόν απειλές για τη ζωή μου»

Ο ευρωβουλευτής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, μπορεί κάποιος να καταλήξει σε μια τέτοια λίστα εξαιτίας των πολιτικών του θέσεων.

Κλείνοντας το βίντεο, αναφέρει ότι έχει δεχθεί και στο παρελθόν απειλές κατά της ζωής του, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα περιστατικά.

«Μπορεί να ήταν σωστό που ονόμασαν τούτη τη λίστα “ειρηνοποιό” και με έβαλαν μέσα, επειδή αυτός ήταν ο στόχος μου από την αρχή», καταλήγει.

Δείτε το βίντεο: