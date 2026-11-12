Σχέδιο «ΝΟΣΤΟΣ» με προϋπολογισμό €100.000 για τη διάσωση μαρτυριών, ιστορικών αρχείων και παραδόσεων : Μήνυμα της Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα από την Πάφο

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι μέσω του χορηγικού Σχεδίου «ΝΟΣΤΟΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 ευρώ για το 2026, ενισχύονται δράσεις για τη συλλογή και καταγραφή μαρτυριών, τη διατήρηση ιστορικών αρχείων, καθώς και την ανάδειξη παραδόσεων και εθίμων των κατεχόμενων τόπων. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως ανέφερε, δίνεται στην καταγραφή των βιωμάτων της γενιάς που γνώρισε τη ζωή στα κατεχόμενα πριν από το 1974, ώστε οι προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες να διασωθούν και να μεταφερθούν στις επόμενες γενιές.

Η Υφυπουργός σημείωσε παράλληλα ότι το Υφυπουργείο στηρίζει και το «Σχέδιο Ενίσχυσης Περιοδικών Εκδόσεων Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων», το οποίο αποσκοπεί στη συνέχιση εκδόσεων που διατηρούν ζωντανή τη σχέση των εκτοπισμένων με τις κοινότητές τους και καταγράφουν στοιχεία της ιστορίας και της πολιτιστικής τους ζωής. «Η ιστορία της κατεχόμενης γης μας αφορά ολόκληρο τον κυπριακό λαό» Αναφερόμενη στην έκθεση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης», η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα τόνισε ότι η πραγματοποίησή της για πρώτη φορά στην Πάφο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης και της επαρχίας να γνωρίσουν καλύτερα τους κατεχόμενους τόπους και την ιστορία τους.

Υπογράμμισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να φτάνουν σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου, καθώς, όπως σημείωσε, η ιστορία της κατεχόμενης γης αφορά ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων στην έκθεση, επισημαίνοντας ότι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της ζωής στις κατεχόμενες περιοχές και να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και του εκτοπισμού. «Θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν την Κερύνεια, την Αμμόχωστο, τη Μόρφου και όλους τους κατεχόμενους τόπους μας, ώστε η ιστορία τους να συνεχίσει να μεταδίδεται στις επόμενες γενιές», ανέφερε. «Η παρέλευση του χρόνου δεν αναιρεί την ιστορική αλήθεια» Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός, η οποία αναφέρθηκε και στη δική της προσφυγική καταγωγή, τόνισε ότι οι αναμνήσεις από τα σπίτια, τις γειτονιές, τις εκκλησίες και τα σχολεία των κατεχόμενων περιοχών παραμένουν ζωντανές για χιλιάδες εκτοπισμένους.

Όπως ανέφερε, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η συνεχιζόμενη κατοχή εξακολουθεί να αποτελεί «ανοιχτή πληγή» για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η παρέλευση του χρόνου δεν αναιρεί την ιστορική αλήθεια ούτε καθιστά αποδεκτά τα τετελεσμένα της εισβολής και του βίαιου εκτοπισμού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε κατεχόμενους δήμους και κοινότητες, όπως ο Καραβάς, η Λάπηθος, η Άσσια, η Λύση, το Δίκωμο και ο Μαραθόβουνος, σημειώνοντας ότι κάθε κατεχόμενος τόπος έχει τη δική του ιστορία, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους του. «Η πολιτιστική τους κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής συνέχειας της Κύπρου», ανέφερε. Μαρτυρίες, φωτογραφίες και ιστορικά τεκμήρια Η έκθεση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης» παρουσιάζει, μέσα από θεματικά περίπτερα, ιστορικά εκθέματα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και μαρτυρίες ανθρώπων, τη ζωή, τις παραδόσεις και την πολιτιστική φυσιογνωμία των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων.

Η Υφυπουργός συνεχάρη την Ένωση Κατεχόμενων Δήμων και την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων για τη διαχρονική τους προσφορά και τις προσπάθειες διατήρησης της ιστορίας των κατεχόμενων τόπων, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της έκθεσης και στη συγκέντρωση του υλικού. Κλείνοντας, εξέφρασε την προσδοκία των προσφύγων για επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες και τόνισε ότι η Πολιτεία έχει χρέος να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων και την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας.

Με την ομιλία της, η κ. Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα κήρυξε την έναρξη της έκθεσης «Μνήμες Κατεχόμενης Γης».