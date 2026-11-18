Το ΕΛΑΜ έχει ξεκαθαρίσει ότι διεκδικεί θέση στην επόμενη κυβέρνηση, με την προϋπόθεση να συμφωνηθούν εκ των προτέρων οι πολιτικές του. Στο ΔΗΚΟ, η προοπτική να βρεθεί στο ίδιο στρατόπεδο με το ΕΛΑΜ άνοιξε εσωτερική συζήτηση, με τοποθετήσεις που φτάνουν μέχρι την πρόταση για στροφή προς το ΑΚΕΛ. Πάνω από όλα αυτά, το Κυπριακό παραμένει το ζήτημα στο οποίο οι αποστάσεις δύσκολα γεφυρώνονται.

Το Προεδρικό κρατά αποστάσεις

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ξεκινήσει καμία προετοιμασία», δήλωσε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ερωτηθείς αν έχει αρχίσει η κατάρτιση προγράμματος για δεύτερη πενταετία. Απέφυγε να απαντήσει αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι υποψήφιος, σημειώνοντας ότι οι εκλογές απέχουν 16 μήνες και ότι το ζητούμενο είναι αν κυβέρνηση και Βουλή θα δώσουν προτεραιότητα στην κάλπη ή στα προβλήματα των πολιτών. Η γραμμή αυτή δεν πείθει όλους. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας κατηγορεί ανοιχτά τον Πρόεδρο ότι έχει ήδη ξεκινήσει προεκλογική.

Το ΕΛΑΜ βαραίνει το ΔΗΚΟ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ξεκαθάρισε ότι «ουδέποτε θα κάνουμε συμφωνία με το ΕΛΑΜ», χωρίς όμως να αποκλείσει τα δύο κόμματα να στηρίξουν τον ίδιο υποψήφιο. Την απόφαση του ΔΗΚΟ την τοποθέτησε γύρω στον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027.

Η διάκριση δεν αρκεί για όλους στο κόμμα. Πηγές του ΔΗΚΟ με τις οποίες μίλησε ο «Π» προβληματίζονται με την προοπτική ενός κοινού κυβερνητικού προγράμματος με το ΕΛΑΜ, μιας κοινής εκστρατείας και πέντε χρόνια διακυβέρνησης. Σημειώνουν ότι ο προβληματισμός υπάρχει και στη βάση, παρότι η πλειονότητά της παραμένει θετικά διακείμενη προς τον Πρόεδρο, και ζητούν από τον Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, αφού δεν μπορεί να συμφωνήσει ταυτόχρονα με το ΔΗΚΟ και με το ΕΛΑΜ χωρίς να εκθέσει έναν από τους δύο. Η συζήτηση στο Πολιτικό Γραφείο δεν έχει ακόμη αρχίσει, και δεν αποκλείεται να τεθεί από ορισμένους ως καθοριστική παράμετρος.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας πήγε ένα βήμα πιο πέρα, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Σίγμα, εκτίμησε ότι η ταυτόχρονη στήριξη του Προέδρου από ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ δεν μπορεί να γίνει στην πράξη και τάχθηκε δημόσια υπέρ συνεργασίας με το ΑΚΕΛ, επικαλούμενος τις τρεις κοινές διακυβερνήσεις του παρελθόντος. Ζήτησε, επίσης, οι αποφάσεις να ληφθούν μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, ερωτηθείς αν έχει πρόβλημα να βρεθεί στην ίδια εξέδρα με το ΔΗΚΟ, απάντησε ότι το πρόβλημα είναι του ΔΗΚΟ. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι στο ΕΛΑΜ υπάρχει άποψη υπέρ της στήριξης του Προέδρου από τον πρώτο γύρο.

Η αριθμητική της επανεκλογής

Το δίλημμα έχει και καθαρά αριθμητική βάση, καθώς το 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης πέρασε στον δεύτερο γύρο με περίπου 32%, στηριζόμενος από ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Αλληλεγγύη, και κέρδισε τελικά με 52%. Οι βουλευτικές του Μαΐου άλλαξαν το τοπίο: ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ έμειναν εκτός Βουλής, ενώ ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ εξέλεξαν από οκτώ βουλευτές, με το ΕΛΑΜ να ξεπερνά το 10% και να καθιερώνεται τρίτη δύναμη. Με αυτούς τους συσχετισμούς, μια δεύτερη θητεία δύσκολα περνά χωρίς τη στήριξη και των δύο.

Το ΑΚΕΛ ανοίγει πόρτα με όρους

Η πρόταση Κουλία βρήκε ανταπόκριση στο ΑΚΕΛ, όμως με σαφή προϋπόθεση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Γιώργος Λουκαΐδης δήλωσε χθες ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να γίνει συμπολίτευση και ότι για να υπάρξει εκλογική συνεργασία, ακόμη και από τον πρώτο γύρο, το ΔΗΚΟ πρέπει πρώτα να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα.

Ο γενικός γραμματέας Στέφανος Στεφάνου τοποθετεί την επιλογή του «υποψηφίου νίκης» στις αρχές του 2027, αφού πρώτα διαμορφωθούν οι συνεργασίες. Στο μεταξύ, κερδίζει έδαφος το σενάριο υποψηφίου εκτός κομματικών γραμμών, με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να κατέλθει χωρίς τη στήριξη του ΑΚΕΛ.

Πριν από την κάλπη

Στον ΔΗΣΥ, η αναζήτηση συμμάχων προηγείται της ανάδειξης υποψηφίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στις συνελεύσεις με τη βάση ενόψει της κάλπης της 28ης Νοεμβρίου, δηλώνει στους παρευρισκόμενους ότι έχει έτοιμες συμφωνίες με αρκετά κόμματα, ανάμεσά τους το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Ο αντίπαλός του Γιώργος Παμπορίδης αμφισβητεί δημόσια αυτές τις συνεννοήσεις. Είχε ήδη καλέσει τον Αβέρωφ να ξεκαθαρίσει αν έχει επαφές με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία και σε ποιες αρχές στηρίζονται, ενώ προχθές απέκλεισε ανοίγματα σε κόμματα αντίθετης ιδεολογικής κατεύθυνσης «απλώς και μόνο γιατί χρειάζομαι 2% για να κερδίσω την προεδρία της Δημοκρατίας».

Τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής ολοκληρώνουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Οι Οικολόγοι εξέλεξαν το Σάββατο πρόεδρο τον Κυριάκο Τσιμίλλη, με 71,5%. Η ΕΔΕΚ οδεύει στο Εκλογικό Συνέδριο της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου, με τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να διεκδικεί νέα θητεία και τις αποφάσεις για τις προεδρικές να μεταφέρονται στα νέα συλλογικά όργανα.

Το αγκάθι του Κυπριακού

Ο Χρίστος Χρίστου ξεκαθάρισε προχθές το βράδυ στο «Bras de Fer» ότι το Κυπριακό θα μείνει εκτός των διαβουλεύσεων του ΕΛΑΜ με υποψηφίους, καθώς οι θέσεις του κόμματος δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Αμφισβήτησε τη λειτουργικότητα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, πρότεινε ενιαίο κράτος χωρίς εκ περιτροπής προεδρία και κάλεσε όσους μιλούν για λύση «στο παρά ένα» να σοβαρευτούν.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, θέτει ως αφετηρία τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το συμφωνημένο πλαίσιο και το κεκτημένο μέχρι το Κραν Μοντανά. Το ερώτημα που θέτουν στελέχη του ΔΗΚΟ είναι ποιες παραχωρήσεις θα χρειαστεί να γίνουν, αν ποτέ συνταχθεί κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα με το ΕΛΑΜ.