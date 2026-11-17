Το ΕΛΑΜ βρίσκεται μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημμα που δεν αφορά μόνο τις προεδρικές εκλογές του 2028, αλλά και τη μελλοντική φυσιογνωμία του. Θα επιλέξει να εξαργυρώσει την εκλογική του άνοδο συμμετέχοντας σε μια συμμαχία εξουσίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή θα επιχειρήσει να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική του αυτονομία, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο της δεξιάς εκλογικής βάσης; Οι δύο τάσεις καταγράφονται ήδη στο δημόσιο διάλογο. Ο ίδιος ο Χρίστος Χρίστου, σε συνέντευξή του στις 4 Νοεμβρίου 2026, άφησε ανοικτές και τις δύο επιλογές, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση θ...
ΕΛΑΜ: Συνεταίρος στην εξουσία ή αυτόνομος διεκδικητής της Προεδρίας; Το μεγάλο δίλημμα του για τις προεδρικές του 2028
Εάν το ΕΛΑΜ κατέλθει αυτόνομα και εξασφαλίσει ένα υψηλό ποσοστό, ενδεχομένως να καταστεί ρυθμιστής της τελικής αναμέτρησης. Τότε θα μπορεί να διαπραγματευτεί με τον Χριστοδουλίδη, εφόσον περάσει στον δεύτερο γύρο, χωρίς να έχει θυσιάσει τη δική του προεκλογική παρουσία
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