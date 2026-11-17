Το ΕΛΑΜ βρίσκεται μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημμα που δεν αφορά μόνο τις προεδρικές εκλογές του 2028, αλλά και τη μελλοντική φυσιογνωμία του. Θα επιλέξει να εξαργυρώσει την εκλογική του άνοδο συμμετέχοντας σε μια συμμαχία εξουσίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή θα επιχειρήσει να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική του αυτονομία, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο της δεξιάς εκλογικής βάσης; Οι δύο τάσεις καταγράφονται ήδη στο δημόσιο διάλογο. Ο ίδιος ο Χρίστος Χρίστου, σε συνέντευξή του στις 4 Νοεμβρίου 2026, άφησε ανοικτές και τις δύο επιλογές, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση θ...