Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» του OMEGA Channel, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση για τις προεδρικές εκλογές, καλώντας παράλληλα τα στελέχη του να σταματήσουν τις δημόσιες τοποθετήσεις και να καταθέσουν τις απόψεις τους στα συλλογικά όργανα.

«Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει στις προεδρικές εκλογές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά από εξαντλητικό εσωκομματικό διάλογο.

Δεν αποκλείει προσωπική υποψηφιότητα

Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα κατά πόσον ενδιαφέρεται να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Ακόμη και όταν ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο υποψηφιότητας εφόσον του ζητηθεί από τα συλλογικά όργανα, παρέπεμψε στις εσωκομματικές διαδικασίες.

«Δεν πρόκειται εγώ αυτή τη στιγμή από αέρος να εξαγγείλω οποιαδήποτε απόφαση ή να προκαταλάβω την οποιαδήποτε απόφαση που θα είναι το αντικείμενο της συζήτησης στα συλλογικά όργανα του κόμματος», δήλωσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στις αποφάσεις του ΔΗΚΟ θα συνεκτιμηθούν οι πολιτικές θέσεις των υποψηφίων, οι προοπτικές εκλογής και οι δυνατότητες συνεργασιών.

Ανοικτός σε συζήτηση ακόμη και με το ΕΛΑΜ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου για το ενδεχόμενο επαφών με το ΕΛΑΜ, καθώς δεν απέκλεισε τον διάλογο με το συγκεκριμένο κόμμα στο πλαίσιο των προεδρικών εκλογών.

«Εμείς δεν έχουμε αποκλείσει τον διάλογο με κανένα κόμμα», ανέφερε, απαντώντας καταφατικά όταν ρωτήθηκε εάν το ΔΗΚΟ θα μπορούσε να συζητήσει και με το ΕΛΑΜ.

Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι η προθυμία για συζήτηση δεν συνεπάγεται απαραίτητα εκλογική συνεργασία.

«Δεν λέω ότι θα συνεργαστούμε, αλλά λέω ότι δεν αποκλείουμε τον διάλογο με κανέναν», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε επίσης στο ΑΚΕΛ και στο Άλμα, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ έχει εκφράσει την απροθυμία του για διάλογο με το ΔΗΚΟ λόγω της συμμετοχής του τελευταίου στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Πρώτα η συζήτηση με τον Χριστοδουλίδη

Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Νικόλας Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι το ΔΗΚΟ οφείλει να συζητήσει πρώτα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δεδομένης της συμμετοχής του κόμματος στην κυβέρνηση.

«Τον πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε για τις προθέσεις του και τις θέσεις του είναι τον Νίκο Χριστοδουλίδη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το ΔΗΚΟ επιθυμεί να ενημερωθεί για τις προθέσεις του Προέδρου σχετικά με τις εκλογές του 2028, καθώς και για τις πολιτικές προτεραιότητες που θα θέσει για την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το κόμμα έχει ήδη συστήσει ειδική επιτροπή για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συνολική αποτίμηση της διακυβέρνησης είναι θετική, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι έχουν σημειωθεί λάθη και αστοχίες, μεταξύ άλλων στους χειρισμούς για τις πυρκαγιές.

Στις αρχές του 2027 οι αποφάσεις

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ τοποθέτησε χρονικά τη λήψη των αποφάσεων για τις προεδρικές εκλογές στις αρχές του 2027.

Μέχρι το τέλος του 2026, όπως ανέφερε, προτεραιότητα του κόμματος αποτελούν η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και οι κρατικοί προϋπολογισμοί.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, να πραγματοποιηθεί η συζήτηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και να προηγηθεί διάλογος στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε, τέλος, ότι το κόμμα του θα έχει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές διεργασίες ενόψει του 2028, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ΔΗΚΟ «θα καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών».

Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων συζητήσεων για τις προεδρικές συνεργασίες, με το ενδεχόμενο διαλόγου ΔΗΚΟ–ΕΛΑΜ να έχει ήδη αναδειχθεί στον δημόσιο διάλογο.