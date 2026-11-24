Το Κίνημα υπενθυμίζει ότι επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου αυστηροποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας, θεσπίστηκε το άρθρο 303Α το 2006 και εκδόθηκε το 2007 ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον του Βρετανού Gary John Robb, τον οποίο χαρακτηρίζει σφετεριστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επί Δημήτρη Χριστόφια ο Robb παραδόθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία και καταδικάστηκε το 2011 σε δέκα μήνες φυλάκισης για 11 κατηγορίες, στο πλαίσιο ανάπτυξης 335 πολυτελών κατοικιών στην κατεχόμενη Κλεπίνη. Η καταδίκη, αναφέρει, βασίστηκε στο άρθρο 281(1)(α) του Ποινικού Κώδικα και αφορούσε αδικήματα που διαπράχθηκαν το 2004-2005, πριν από τη θέσπιση του άρθρου 303Α. Στις 10 Απριλίου 2012, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του κατά της ποινής.

Το Άλμα σημειώνει ότι το γεγονός πως δεν έχουν εντοπιστεί αντίστοιχες καταδίκες κατά τη δεκαετία Αναστασιάδη δεν διαγράφει όσα προηγήθηκαν. Προσθέτει ότι ο σημερινός Πρόεδρος υπήρξε βασικό στέλεχος της κυβέρνησης Αναστασιάδη.

Το Κίνημα καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει ποιες διαβεβαιώσεις δόθηκαν στον κυπριακό λαό για την έκτιση της ποινής του Αϊκούτ και ποιες εγγυήσεις εξασφαλίστηκαν πριν από τη μεταφορά του στο Ισραήλ.

«Όσες δικαιολογίες κι αν επιχειρεί να προβάλει, οι σχέσεις της κυβέρνησης με την αλήθεια και το κράτος δικαίου δεν είναι καθόλου καλές», καταλήγει η ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 24 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ