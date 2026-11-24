Ο Παύλος Αναστασίου εξελέγη πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου της ΕΔΕΚ, κατά τη διάρκεια της Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του κόμματος, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026.
ΕΔΕΚ: Νέος πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου ο Παύλος Αναστασίου
Ο Παύλος Αναστασίου εξελέγη με ποσοστό 71,83%, έναντι 28,17% που συγκέντρωσε η Αντρή Δημητρίου Στέκκα – Η σύνθεση της νέας Επαρχιακής Επιτροπής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 142 μέλη του κόμματος, με τον Παύλο Αναστασίου να συγκεντρώνει 102 ψήφους (71,83%), έναντι 40 ψήφων (28,17%) που έλαβε η Άντρη Δημητρίου Στέκκα.
Η σύνθεση της νέας Επαρχιακής Επιτροπής
Τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Επαρχιακής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μιχάλης Μιχαήλ, ενώ οργανωτικός γραμματέας είναι ο Ανδρέας Κακκουράς.
Στη νέα Επαρχιακή Επιτροπή συμμετέχουν ως μέλη οι Ελευθέριος Ανδρέου, Χριστόδουλος Ανδρέου, Γιώργος Ανδρέου, Ανδρέας Γιάγκου, Μιχάλης Θεοδούλου, Παναγιώτης Ιερωνυμίδης, Λουκάς Κέκκου, Χριστίνα Πέτρου, Χριστίνα Στέκκα, Χριστάκης Σωτηρίου και Σταύρος Τσούλλης.
Την επαρχία Αμμοχώστου στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ εκπροσωπούν οι Ανδρέας Γιάγκου, Μιχάλης Θεοδούλου, Λουκάς Κέκκου, Σταύρος Τσούλλης, Χριστίνα Στέκκα, Ανδρέας Κακκουράς και Ελευθέριος Ανδρέου.
Οι προτεραιότητες
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος, μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της νέας Επαρχιακής Επιτροπής είναι η διατήρηση των δεσμών και η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, καθώς οι εκτοπισμένοι Αμμοχωστιανοί βρίσκονται διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την Κύπρο.
Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν την επαρχία Αμμοχώστου, στη διατήρηση των δεσμών με την κατεχόμενη γη και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων.
Η ΕΔΕΚ συγχαίρει τα μέλη της νέας Επαρχιακής Επιτροπής και τους εύχεται επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.
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