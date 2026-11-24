Στην επιστολή, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2026, ο κ. Λουκαΐδης παραπέμπει σε δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», στις 17 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είχε λάβει γραπτή επιβεβαίωση από τις ισραηλινές αρχές ότι ο Αϊκούτ θα εξέτιε το υπόλοιπο της ποινής του στο Ισραήλ.

Όπως σημειώνει, την αποδοχή της ποινής στο σύνολό της από το Ισραήλ, καθώς και την αναγνώριση της σοβαρότητας των αδικημάτων, είχε επικαλεστεί το Υπουργείο για να αιτιολογήσει τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να ανταποκριθεί στο αίτημα μεταφοράς του.

Ζητά ενημέρωση της Σύσκεψης Αρχηγών

Το ΑΚΕΛ κρίνει ανεπαρκείς τις μέχρι σήμερα εξηγήσεις της Κυβέρνησης και ζητά όπως το έγγραφο κατατεθεί στην Πρόεδρο της Βουλής, με την ενδεδειγμένη διαβάθμιση, προκειμένου να διανεμηθεί στα μέλη της Σύσκεψης Αρχηγών ή/και Εκπροσώπων των Κομμάτων.

«Η Κυβέρνηση, από τη στιγμή που επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη γραπτή διαβεβαίωση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, οφείλει να τη θέσει υπόψη της Βουλής, ώστε να καταστεί εφικτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ως προς το ακριβές περιεχόμενο, την επάρκεια και τη δεσμευτικότητά της», αναφέρει ο κ. Λουκαΐδης.

Προσθέτει ότι η δυνατότητα διαβαθμισμένης ενημέρωσης διασφαλίζει την αναγκαία εμπιστευτικότητα, χωρίς να εμποδίζει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, και ζητά την ικανοποίηση του αιτήματος πριν από την επόμενη συνεδρία της Σύσκεψης Αρχηγών.

Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι το ΑΚΕΛ είχε προειδοποιήσει εξαρχής για τον κίνδυνο πρόωρης αποφυλάκισης του Αϊκούτ και την ενδεχόμενη υπονόμευση του αποτρεπτικού μηνύματος που εξέπεμπε η καταδίκη του σε σχέση με τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

«Η προϊστορία διαψεύδει τον Ν. Χριστοδουλίδη»

Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αντικρούει τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας περί πρωτοβουλιών της κυβέρνησής του για την ποινική δίωξη σφετεριστών, καταλογίζοντάς του αντιφάσεις και ιστορικές ανακρίβειες.

Το κόμμα επισημαίνει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζει τις διώξεις σφετεριστών ως κυβερνητικό επίτευγμα, σε αντίθεση, όπως αναφέρει, με παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες η ποινική δίωξη των σφετεριστών αποτελεί υπόθεση της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου ενισχύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια εκδόθηκε στην Κύπρο και καταδικάστηκε, το 2011, ο Γκάρι Ρομπ.

Επρόκειτο, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, για την πρώτη ποινική καταδίκη για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

«Άρα, υπάρχει προϊστορία την οποία ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιμελώς ξεχνά», σημειώνει το κόμμα.

Το ΑΚΕΛ καταλογίζει, τέλος, στον Πρόεδρο αντιφάσεις στον χειρισμό της υπόθεσης Αϊκούτ, υποστηρίζοντας ότι, ενώ επιχειρεί να εμφανίζεται ως πρωτοπόρος στη δίωξη σφετεριστών, έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτημα του Ισραήλ για τη μεταφορά του καταδικασθέντος.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή: