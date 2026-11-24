Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο κ. Μαλτέζος ανέφερε ότι ο υπερπληθυσμός, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο επηρεάζει τόσο την ασφάλεια των δεσμοφυλάκων όσο και την προστασία των κρατουμένων. Σχολιάζοντας τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις συνθήκες υγιεινής και τα αυτοσχέδια κρεβάτια από πλαστικά κιβώτια, υπογράμμισε ότι σκοπός ενός σωφρονιστικού ιδρύματος είναι ο σωφρονισμός, υπενθυμίζοντας ότι τόσο οι κατάδικοι όσο και οι υπόδικοι έχουν δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση.

Σοβαρά κενά στην ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαλτέζος στην υποστελέχωση των Φυλακών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας δεσμοφύλακας καλείται να επιτηρεί πτέρυγα στην οποία βρίσκονται 100 έως 120 κρατούμενοι. Έθεσε, μάλιστα, ερωτήματα για τη δυνατότητα του προσωπικού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή συμπλοκής μεταξύ κρατουμένων, δεδομένων και των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι πεπαλαιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Αναφορικά με τις επισημάνσεις για διαφορετική κατανομή των κρατουμένων στα κελιά, απέρριψε τη θέση ότι πρόκειται κατ’ ανάγκην για προνομιακή μεταχείριση, εξηγώντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις συντρέχουν ιατρικοί ή άλλοι λόγοι, τους οποίους αξιολογεί η εκάστοτε διοίκηση των Φυλακών.

Επιτακτική ανάγκη οι νέες Φυλακές

Ο πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων κάλεσε την κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, ξεπερνώντας τα εμπόδια που έχουν προκύψει, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού και μετάβασης σε ένα διαφορετικό σωφρονιστικό μοντέλο.

Αναγνώρισε ότι βραχυπρόθεσμα μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα αποσυμφόρησης, μεταξύ των οποίων και οι εναλλακτικές ποινές, εξέφρασε, ωστόσο, αμφιβολίες κατά πόσο αυτά θα επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών, δεδομένου του αριθμού των κρατουμένων. Ο κ. Μαλτέζος επισήμανε επίσης ότι, παρά τα χρονοδιαγράμματα που έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί, εκείνο που αναμένουν οι δεσμοφύλακες είναι η υλοποίηση των εξαγγελιών, τονίζοντας ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει ειδικός χώρος κράτησης παιδιών.

Τέλος, εκτίμησε ότι τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενδέχεται να προκαλέσουν νέα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), καθώς ο υπερπληθυσμός, ο οποίος σύμφωνα με την έκθεση συνδέεται με αύξηση του αριθμού των κρατουμένων κατά 87% μέσα σε μία δεκαετία, αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των Φυλακών.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Μαλτέζου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ 24-11-2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ