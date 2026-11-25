Σε ανακοίνωσή του για τα μέτρα που εξήγγειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το κόμμα αναφέρει ότι κάθε ενέργεια που ανακουφίζει τα νοικοκυριά και στηρίζει τη μεσαία τάξη και τους ευάλωτους πολίτες είναι ευπρόσδεκτη.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, από τα 12 μέτρα, τα εννέα επαναλαμβάνονται, καθώς αφορούν τα ίδια χριστουγεννιάτικα βοηθήματα που είχαν ανακοινωθεί και πέρσι. Το κόμμα σημειώνει ότι είναι θετική η συνέχισή τους. Ένα ακόμη μέτρο είναι η παράταση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία, όπως αναφέρει, ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή στις 19 Νοεμβρίου.

Ως εκ τούτου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαρακτηρίζει νέα μέτρα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά και την εισαγωγή της κοινωνικής κάρτας CY ONE CARD, μέσω της οποίας θα δοθεί οικονομική ενίσχυση €200 στους χαμηλοσυνταξιούχους. Κρίνει ότι και τα δύο κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι στις σημερινές εξαγγελίες δεν περιλαμβάνεται αύξηση της φοιτητικής χορηγίας ούτε μόνιμη αύξηση του επιδόματος τέκνου, μέτρα που, όπως αναφέρει, ο ΔΗΣΥ έχει προτείνει επανειλημμένα.

Το κόμμα επαναλαμβάνει ότι, πέρα από τα έκτακτα μέτρα ανακούφισης, απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με μόνιμες και διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα μειώνουν ουσιαστικά το κόστος διαβίωσης των πολιτών.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 25 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ