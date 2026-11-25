Η ψηφοφορία θα γίνει σε 69 εκλογικά κέντρα σε Κύπρο, Ελλάδα και Λονδίνο, από τις 09:00 μέχρι τις 18:00, με το Λονδίνο να κλείνει στις 16:00 τοπική ώρα. Ψηφίζουν όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μέχρι τις 30 Αυγούστου και έχουν καταβάλει τη συνδρομή των 10 ευρώ, η οποία μπορεί να πληρωθεί και στο εκλογικό κέντρο.

Η προσέλευση ως στοίχημα

Για τον κ. Παμπορίδη, το ποσοστό συμμετοχής είναι το μέγεθος που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Η EXPLORER για τον «Φιλελεύθερο» κατέγραψε 50% έναντι 27% υπέρ του τέως προέδρου στα μέλη και η RAI για τον Alpha 54% έναντι 20%, με 12% αναποφάσιστους. Ο βουλευτής Λευκωσίας προηγείται μόνο στους συναγερμικούς που ψήφισαν Χριστοδουλίδη το 2023, ένα κοινό που δύσκολα κινητοποιείται σε εσωκομματική κάλπη. Στις εσωκομματικές του 2023 για την ηγεσία είχαν ψηφίσει 20.734 μέλη, περίπου το 41%. Όσο περισσότερα μέλη πέρα από τον οργανωμένο πυρήνα προσέλθουν το Σάββατο, τόσο βελτιώνονται οι πιθανότητές του.

Τα τελευταία μηνύματα Παμπορίδη

Σε αυτό ακριβώς το κοινό απευθύνθηκε τις τελευταίες ημέρες. Στη συνέντευξή του στον «Π» την Κυριακή ζήτησε ευθέως «την ψήφο του συναγερμικού για να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε για τον τόπο», προειδοποιώντας ότι μια δεύτερη συνεχόμενη ήττα θα μπορούσε να οδηγήσει τον ΔΗΣΥ σε αποσύνθεση. Σήμερα το πρωί, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», στάθηκε σε θέματα πέρα από το εσωκομματικό. Χαρακτήρισε την Ιατροδικαστική Υπηρεσία το πιο προβληματικό τμήμα του υπουργείου Υγείας κατά τη θητεία του και ζήτησε να υπαχθεί στην ανακριτική υπηρεσία της Αστυνομίας. Για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ, υποστήριξε ότι η Κύπρος δεν είχε υποχρέωση να τον μεταφέρει, αφού η διμερής συμφωνία επιτρέπει αλλά δεν επιβάλλει τη μεταγωγή κρατουμένων, και ότι «τον στείλαμε γιατί προφανώς ασκήθηκαν πιέσεις».

Χωρίς συνεντεύξεις ο Αβέρωφ

Ο κ. Νεοφύτου επέλεξε άλλη στρατηγική καθώς από την υποβολή της υποψηφιότητάς του στις 26 Οκτωβρίου δεν έχει παραχωρήσει ούτε μία συνέντευξη, ενώ το επιτελείο του έχει αποκλείσει την τηλεοπτική αντιπαράθεση. Τον τελευταίο μήνα περιόδευσε σε συλλόγους του κόμματος, ποντάροντας στην προσωπική επαφή με τη βάση, όπου διατηρεί ισχυρά ερείσματα από τα χρόνια της προεδρίας του.

Οι «σύμμαχοι»

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στις επισκέψεις αυτές ο τέως πρόεδρος διαβεβαιώνει τα μέλη ότι έχει ήδη διαμορφώσει συμμαχίες σε άλλα κόμματα, τα οποία, όπως λέει, θα τον στηρίξουν αν κερδίσει το χρίσμα. Το ζήτημα είχε ανοίξει δημόσια στις 13 Νοεμβρίου, όταν ο κ. Παμπορίδης ρώτησε τον κ. Νεοφύτου αν έχει επαφές με το βολτ και την Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, αφού ο τέως πρόεδρος είχε αναδημοσιεύσει θετικές αναφορές για το πρόσωπό του από τον συμπρόεδρο του Volt Πιέρο Κάρουλλα και τον Φειδία Παναγιώτου. Το Volt είχε απαντήσει τότε ότι «κανείς δεν είναι κανενός».

Τα αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, οπότε θα τα ανακοινώσει η Αννίτα Δημητρίου παρουσία των δύο υποψηφίων. Και οι δύο έχουν δεσμευθεί δημόσια ότι θα στηρίξουν τον νικητή.