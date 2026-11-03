Η Πολυκλινική Λευκωσίας δεν αποτέλεσε την πηγή έκθεσης και μόλυνσης του ασθενούς, σύμφωνα με το πόρισμα της εργαστηριακής ταυτοποίησης, η οποία ολοκληρώθηκε.
Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση για τη λεγεωνέλλα - Τι αναφέρει η Πολυκλινική Λευκωσίας για το τελικό πόρισμα
Τα τελικά εργαστηριακά και επιδημιολογικά ευρήματα δεν συνδέουν το δίκτυο ύδρευσης της Πολυκλινικής με το περιστατικό, ενώ η έκθεση του νεογνού εκτιμάται ότι έγινε εκτός του νοσηλευτηρίου.
Σε ανακοίνωσή της για τα τελικά εργαστηριακά και επιδημιολογικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση των αρμόδιων αρχών, η Πολυκλινική αναφέρει ότι τα ευρήματα στο δίκτυο ύδρευσης «δεν παρουσιάζουν επιδημιολογική συσχέτιση με το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η έκθεση του ασθενούς έλαβε χώρα σε περιβάλλον εκτός του Νοσηλευτηρίου».
Κατά τους αρχικούς ελέγχους εντοπίστηκαν ίχνη του βακτηρίου Legionella pneumophila σε δύο απομακρυσμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση των ευρημάτων, τα συγκεκριμένα σημεία δεν αποτελούσαν οδό έκθεσης για το νεογνό ή οποιονδήποτε άλλο ασθενή.
Η Πολυκλινική ενημερώνει ότι, κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξυγίανση του δικτύου ύδρευσης και πραγματοποιήθηκε καθολική θερμική και χημική απολύμανση του συστήματος υδροδότησης. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν εξειδικευμένα φίλτρα μικροβιακής κατακράτησης σε όλες τις παροχές νερού και διενεργήθηκαν επαναληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι «επιβεβαίωσαν την απουσία ανιχνεύσιμης Legionella στα δείγματα που εξετάστηκαν, επιβεβαιώνοντας την υγειονομική καταλληλότητα των εγκαταστάσεων».
Η Πολυκλινική Λευκωσίας διαβεβαιώνει το κοινό ότι «παραμένει προσηλωμένη στην αυστηρή τήρηση των διεθνών προτύπων υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας».
Παράλληλα, εκφράζει «τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία και πλήρη ανάρρωση του νεογνού» και ευχαριστεί τις αρμόδιες υπηρεσίες «για την άμεση ανταπόκριση και την εποικοδομητική επιστημονική συνεργασία τους».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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