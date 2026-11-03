Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς στηρίζει τον Ραδιομαραθώνιο

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς στο πλαίσιο της εκστρατείας, τοποθετήθηκε χθες, 2 Νοεμβρίου, περίπτερο του Ραδιομαραθωνίου στην Πόλη Χρυσοχούς, το οποίο θα παραμείνει στον χώρο και σήμερα, 3 Νοεμβρίου, μέχρι τις 18:30, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ενημερωθεί και να συνεισφέρει στην προσπάθεια.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του Ραδιομαραθωνίου επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς, όπου πραγματοποιήθηκε η παράδοση επιταγής εκ μέρους του Δήμου, ως οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη της εκστρατείας.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς διαχρονικά στηρίζει πρωτοβουλίες και εκστρατείες με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της συλλογικής ευθύνης. Γιατί η κοινωνική προσφορά είναι υπόθεση όλων μας καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς.