Χριστοδουλίδης: Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τις έρευνες του GSI

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η καταβολή των €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ για το έργο προχωρεί βάσει σχεδιασμού.

Προσερχόμενος στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων στη Λευκωσία, ο κ. Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με τη NAVTEX. «Όσο λιγότερα λέμε δημόσια τόσο το καλύτερο», απάντησε.

Όπως είπε, αυτή είναι και η άτυπη συνεννόηση που υπάρχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν από την πλευρά της για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ερωτηθείς πότε θα αποδεσμευτούν τα €25 εκατ. προς τον ΑΔΜΗΕ, ο Πρόεδρος είπε ότι όλα προχωρούν βάσει σχεδιασμού και ότι η Κυβέρνηση τηρεί τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί.

«Λαμβάνουμε τις ενέργειες που πρέπει να λάβουμε και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πράττουμε αυτό που πράξουμε», κατέληξε.

Σε ερώτηση για την αντίδραση της τουρκοκυπριακής πλευράς στο διάβημα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν βλέπει λόγο να υπάρχει ενόχληση.

«Φυσικά και σωστά πράξαμε», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια παράνομη. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη τοποθετηθεί και έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την τουρκική πλευρά.

Πηγή: ΚΥΠΕ