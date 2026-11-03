Νέα συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα έχει σήμερα, Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 15.15 το απόγευμα.
Συνάντηση Ολγκίν και Χριστοδουλίδη με το βλέμμα στην «τριμερή» : Αναμένει απαντήσεις ο ΠτΔ - Αισιόδοξη η προσωπική απεσταλμένη
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένει απαντήσεις στις προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, ενώ η απεσταλμένη του ΟΗΕ δηλώνει αισιόδοξη ενόψει των επόμενων επαφών για το Κυπριακό.
Χθες η κ. Ολγκίν είχε συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Η τριμερής συνάντηση με τους δύο ηγέτες είναι προγραμματισμένη για τις 9 του μήνα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε χθες ότι αναμένονται απαντήσεις τόσο στις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και στα θέματα που συζητήθηκαν με την κ. Ολγκίν.
Η προσωπική απεσταλμένη δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξη μετά τις συνομιλίες με τον κ. Έρχιουρμαν και ενόψει της τριμερούς συνάντησης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.