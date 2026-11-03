Συνάντηση Ολγκίν και Χριστοδουλίδη με το βλέμμα στην «τριμερή» : Αναμένει απαντήσεις ο ΠτΔ - Αισιόδοξη η προσωπική απεσταλμένη

Χθες η κ. Ολγκίν είχε συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Η τριμερής συνάντηση με τους δύο ηγέτες είναι προγραμματισμένη για τις 9 του μήνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε χθες ότι αναμένονται απαντήσεις τόσο στις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και στα θέματα που συζητήθηκαν με την κ. Ολγκίν.

Η προσωπική απεσταλμένη δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξη μετά τις συνομιλίες με τον κ. Έρχιουρμαν και ενόψει της τριμερούς συνάντησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ