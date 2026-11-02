Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί την Τρίτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 15:15.
Νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Ολγκίν την Τρίτη
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ στις 15:15. Τριμερής συνάντηση με τους δύο ηγέτες έχει προγραμματιστεί για τις 9 του μήνα.
Η κ. Ολγκίν συναντήθηκε σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Η τριμερής συνάντηση με τους δύο ηγέτες έχει προγραμματιστεί για τις 9 του μήνα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε σήμερα ότι αναμένονται απαντήσεις τόσο στις συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και στα θέματα που συζητήθηκαν με την κ. Ολγκίν.
Η προσωπική απεσταλμένη δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξη μετά τις συνομιλίες με τον κ. Ερχιουρμάν και ενόψει της τριμερούς συνάντησης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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