Νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Ολγκίν την Τρίτη

Η κ. Ολγκίν συναντήθηκε σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Η τριμερής συνάντηση με τους δύο ηγέτες έχει προγραμματιστεί για τις 9 του μήνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε σήμερα ότι αναμένονται απαντήσεις τόσο στις συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και στα θέματα που συζητήθηκαν με την κ. Ολγκίν.

Η προσωπική απεσταλμένη δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξη μετά τις συνομιλίες με τον κ. Ερχιουρμάν και ενόψει της τριμερούς συνάντησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ