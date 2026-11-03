Με το αίτημα επιστροφής των Βαρωσίων στη συνάντηση με Ολγκίν οι κατεχόμενοι δήμοι - «Η Αμμόχωστος μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη λύση», λέει ο Ιωάννου (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο δήμαρχος Αμμοχώστου και πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Σίμος Ιωάννου, ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη συνάντηση με την κ. Ολγκίν, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα που είχε υποβληθεί από την πλευρά των κατεχόμενων δήμων.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 4:15 το απόγευμα, στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γίνεται αποδεκτό σχετικό αίτημα, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, είχε ζητηθεί συνάντηση άλλες δύο φορές στο παρελθόν.

Ζητούν ένταξη της Αμμοχώστου στα ΜΟΕ

Βασική επιδίωξη της αντιπροσωπείας είναι να αναδείξει τη σημασία της επιστροφής της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου ως μέτρου που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι θα γίνει ενημέρωση της κ. Ολγκίν για την κατάσταση στην περιοχή, ενώ θα υπενθυμιστούν τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αφορούν την Αμμόχωστο.

«Θα τονίσουμε τα θετικά που θα έχει η υλοποίηση αυτής της πρότασης και για τις δύο κοινότητες, όχι μόνο για τους Ελληνοκύπριους αλλά και για τους Τουρκοκύπριους», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επαναφερθεί η πρόταση για επιστροφή της περίκλειστης περιοχής στους νόμιμους κατοίκους της, με παράλληλη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για νέα πρόταση του Δήμου Αμμοχώστου, αλλά για θέση που έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι κατά πόσο η Τουρκία θα αποδεχθεί μια τέτοια διευθέτηση, προσθέτοντας ότι ο καθορισμός των πολιτικών ανταλλαγμάτων αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης και όχι των τοπικών αρχών.

«Η επιστροφή των Βαρωσίων μπορεί να αποτελέσει την αρχή»

Ο Σίμος Ιωάννου υποστήριξε ότι η επιστροφή της περίκλειστης περιοχής θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Εξήγησε ότι η ιδιαιτερότητα των Βαρωσίων, σε σύγκριση με άλλες κατεχόμενες περιοχές, έγκειται στο γεγονός ότι η περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητη, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς της.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το υπόλοιπο μέρος της κατεχόμενης Αμμοχώστου, που αντιστοιχεί περίπου στο 85% των δημοτικών ορίων, αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση με άλλες κατεχόμενες πόλεις και περιοχές. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η επιστροφή των Βαρωσίων θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές προοπτικές, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, προς όφελος και των δύο κοινοτήτων.

Εκτίμησε μάλιστα ότι θα υπήρχε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον σε περίπτωση επιστροφής της περιοχής, σημειώνοντας ότι η Αμμόχωστος έχει χάσει δεκαετίες τουριστικής ανάπτυξης.

Στην ατζέντα οι τουρκικές ενέργειες και οι περιουσίες

Κατά τη συνάντηση θα τεθούν επίσης οι συνεχιζόμενες τουρκικές ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή, καθώς και οι ανησυχίες για τη δημιουργία νέων τετελεσμένων. Ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο άνοιγμα τμημάτων των Βαρωσίων για επισκέπτες, κάνοντας λόγο για παραβίαση του υφιστάμενου καθεστώτος της περιοχής και επικρίνοντας την τουριστική εκμετάλλευσή της.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για το ζήτημα των ελληνοκυπριακών περιουσιών και τις προσφυγές στην λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα.

Όπως ανέφερε, η θέση του Δήμου Αμμοχώστου είναι ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα πρέπει να προχωρούν σε πώληση των περιουσιών τους. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για προσωπική απόφαση κάθε πρόσφυγα, η οποία επηρεάζεται και από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Προειδοποίησε ότι η σταδιακή πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες ως προς την εδαφική πτυχή του Κυπριακού.

«Συγκρατημένα αισιόδοξος» για τη συνάντηση

Ερωτηθείς κατά πόσο αναμένει ουσιαστικά αποτελέσματα από την επαφή με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, ο δήμαρχος Αμμοχώστου δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος». Σημείωσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των Αμμοχωστιανών αντιμετωπίζει θετικά τη συνάντηση, ενώ αρκετοί πολίτες έχουν ήδη μεταφέρει εισηγήσεις και προβληματισμούς για τα ζητήματα που πρέπει να τεθούν.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι δυνατότητες παρέμβασης των κατεχόμενων δήμων είναι περιορισμένες, καθώς οι ουσιαστικές αποφάσεις εξαρτώνται από τις πολιτικές ηγεσίες και τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Αναφερόμενος στην τουρκική θέση για λύση δύο κρατών, υποστήριξε ότι δεν εκφράζει το σύνολο της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Όπως είπε, μέσα από επαφές με Τουρκοκύπριους διαπιστώνει ότι υπάρχουν πολίτες που υποστηρίζουν την επιστροφή της περίκλειστης περιοχής στους νόμιμους κατοίκους της.

Ακούστε την παρέμβαση του δήμαρχου Αμμοχώστου Σίμου Ιωάννου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: