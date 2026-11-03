Είδε την Αννίτα Δημητρίου η Ολγκιν - Ανησυχία για την έλλειψη προόδου στο Κυπριακό εξέφρασε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ

Σε δήλωσή της, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την απεσταλμένη του ΟΗΕ για τις προσπάθειες που καταβάλλει και τις τελευταίες επαφές της στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί η απαιτούμενη πρόοδος για τη σύγκληση νέας άτυπης διάσκεψης σε διευρυμένη σύνθεση 5+1.

Όπως σημείωσε, η απουσία ουσιαστικών εξελίξεων προκαλεί προβληματισμό, ιδιαίτερα καθώς επιδιώκεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η παρούσα συγκυρία πρέπει να αξιοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία της κ. Ολγκίν στην Κύπρο δημιουργεί την ανάγκη για συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Δεν πρέπει να χαθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Δεν πρέπει να χαθεί η προοπτική λύσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζητά μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ και πίεση προς την Τουρκία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Δημητρίου στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, απαιτείται ουσιαστικότερη ευρωπαϊκή εμπλοκή, με ξεκάθαρα μηνύματα προς την Άγκυρα ότι η πρόοδος στις ευρωπαϊκές της επιδιώξεις θα πρέπει να συνδέεται με την εγκατάλειψη της αδιάλλακτης στάσης της και την εποικοδομητική συμβολή της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Δημητρίου έθεσε και το ζήτημα του ανοίγματος της Αμμοχώστου, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.

Καταλήγοντας, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για απλές διαπιστώσεις, καλώντας σε ανάληψη πρωτοβουλιών και στρατηγικών κινήσεων που θα αποφέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Η ώρα των διαπιστώσεων έχει περάσει. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, στρατηγικές κινήσεις μα κυρίως αποτέλεσμα», ανέφερε.